Quali sono i sintomi del nervo vago infiammato?

Il nervo vago innerva tutti gli organi compresi tra il collo e la parte inferiore della cassa toracica, una sua infiammazione può costituire una serie di sintomi diversificati.





Nervo vago infiammato

Il nervo vago è responsabile del corretto funzionamento di molti organi come il cuore e i polmoni, presenta anche delle funzioni motorie per i muscoli della laringe e della faringe ed è in continua comunicazione con il sistema nervoso centrale a cui invia informazioni sensitive.

Avete mai provato (o assistito) uno svenimento improvviso determinato da una reazione a un forte stimolo (anche un’emozione)?

Si parla di sindrome vasovagale in cui si riducono sia la pressione sanguigna che il battito cardiaco; è una condizione benigna e temporanea che non mette a rischio la vita se non per i possibili traumi e ferite nel momento della perdita di coscienza.

I sintomi della sincope vasovagale possono essere confusi con altri disturbi comuni e sono:

Debolezza.

Sensazione di ansia.

Tachicardia.

Nausea.

Dolore al collo.

Sensazione di vertigini.

Mal di testa.

Abbiamo parlato di questa sindrome per non confonderla con i sintomi del nervo vago infiammato che può dare origine ad una serie di disturbi.

Le cause possono essere alimentari (dieta ricca di grassi), da stress e ansia persistenti, di tipo muscolo scheletrica (l’artrosi cervicale è la causa più comune), data da una postura errata.

L’infiammazione del nervo vago (o la sua compressione) danno luogo alla sindrome vagale (una serie di sintomi):

Alterazione dell’alvo con stipsi o diarrea e acidità di stomaco.

Sensazione di svenimento (con tachicardia o battito irregolare).

Sudorazione eccessiva e pallore.

Tremori, giramenti di testa e vertigini.

Difficoltà a deglutire e sensazione di nodo alla gola.

Sensazione di mani e piedi freddi o arrossamento del viso.

Irrigidimento del collo e dolore.

Nausea e vomito (spesso associati)

Annebbiamento della vista o ‘visione a tunnel’.

Abbassamento della pressione arteriosa.

Come noterete, si tratta di sintomi aspecifici che potrebbero fare pensare a tantissimi altri malesseri.

Di conseguenza, giungere ad una diagnosi non è immediato: il medico dovrà svolgere un’attenta analisi del caso (anamnesi, esame obiettivo, valutazione clinica).

Se il sospetto d’infiammazione del nervo vago è alto, allora si potrà procedere con un’eventuale TAC o risonanza magnetica per la conferma della diagnosi.

Ciò che è consigliato in questi casi è di seguire una dieta equilibrata e limitare tutti gli stimoli stressanti e ansiogeni: condurre una vita meno frenetica, tendente al benessere psichico, non può che giovare alla salute e migliorare il quadro clinico.