Quali sono i benefici del bere acqua calda? Scopriamoli

Di certo, bere acqua, che sia fredda o calda, apporta dei benefici al livello idrico del corpo umano.

Scopriremo però come l’acqua calda apporta diversi benefici: in particolare può aiutare la digestione o alleviare la congestione. 2 minuti di lettura e diventerete dei veri esperti nel sapere!

I benefici dell’acqua calda

Hai ostruzione nasale o naso chiuso? Meglio definita congestione nasale, si tratta di un malessere molto frequente e soprattutto diffuso nella stagione invernale, ad essere ‘colpite’ sono le vie respiratorie. Perché ne parliamo?

Una tazza di acqua calda ha la capacità di creare vapore (come saprete), inspirando delicatamente questo vapore vi aiuterà a liberare i seni ed anche ad rendere ‘silente’ il mal di testa insidioso.

Inoltre, bere acqua calda può lenire il mal di gola causato dall’accumulo di muco.

Un vecchio studio del 2008 (ma attuale) ha individuato come una bevanda calda come il thè ha fornito un sollievo rapido e duraturo al naso che cola, tosse, mal di gola e stanchezza.

Soffri di cattiva digestione? Tramite l’acqua calda – che ‘viaggia’ tra stomaco e intestino – è in grado di eliminare meglio i rifiuti.

Alcuni – invece – credono che bere acqua calda sia efficace per attivare il sistema digestivo. Qual è la teoria a sostegno? è che l’acqua calda può sciogliere e dissipare il cibo che non sei riuscito a digerire.

A dirla tutta, sono necessarie ancora ulteriori ricerche per dimostrare quanto detto anche se uno studio più recente, del 2016, ha dimostrato che l’acqua calda può avere effetti favorevoli sui movimenti intestinali e sull’espulsione dei gas dopo l’intervento chirurgico.

Finora forse vi sono state date delle notizie non tanto ‘sconosciute’, quella che tratteremo è davvero stupefacente: l’acqua calda può migliorare il sistema nervoso centrale.

In genere, non bere abbastanza acqua, calda o fredda, può avere effetti negativi sul funzionamento del sistema nervoso, influenzando in ultima analisi l’umore e la funzione cerebrale.

La ricerca del 2019 ha dimostrato che l’acqua potabile può migliorare l’attività del sistema nervoso centrale e l’umore.

Questa ricerca ha dimostrato che l’acqua potabile ha aumentato l’attività cerebrale dei partecipanti durante le attività impegnative e ha anche ridotto la loro ansia auto-dichiarata.

Un’altra chicca per voi: l’acqua calda può aiutare ad alleviare la stitichezza.

Solitamente la causa scatenante della stitichezza è la disidratazione. In molti casi, bere acqua la previene e la allevia.

Rimanere idratati aiuta a facilitare il passaggio delle feci e ad ammorbidirle, inoltre, bere acqua calda, può aiutare a mantenere regolari i movimenti intestinali.

Hai brividi di freddo? Uno studio del 2017 ha rilevato che mentre la risposta naturale del corpo in condizioni di freddo è quella di tremare, bere liquidi caldi può aiutare a ridurre i brividi.