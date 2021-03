Qual è la dose di alcol massima che un corpo può sopportare?

Per rispondere a questa domanda dovremo tenere in considerazione diversi fattori. Tra un uomo e una donna la dose massima è differente.

Le bevande alcoliche sono costituite da acqua ed etanolo e in piccola parte da altre sostanze.

sono costituite da acqua ed etanolo e in piccola parte da altre sostanze. L’ etanolo , o alcol etilico, può essere considerata una sostanza tossica per il corpo, tuttavia c’è una dose massima che il corpo può sopportare.

, o alcol etilico, può essere considerata una sostanza tossica per il corpo, tuttavia c’è una dose massima che il corpo può sopportare. Nell’articolo troverete un esempio di Unità Alcoliche (U.A.) per bevanda.

Per rispondere a questa domanda dovremo tenere in considerazione diversi fattori. Tra un uomo e una donna la dose massima è differente.





Alcol: la dose massima di etanolo nel corpo

Anche nel periodo di pandemia c’è chi non rinuncia all’alcol: concedersi una birra o un calice di vino non è certo un problema. Lo diventa nel momento in cui il consumo di alcol è superiore ad una certa soglia.

Ricerche hanno evidenziato che nonostante le varie campagne di sensibilizzazione e le raccomandazioni sul consumo/abuso di alcol, queste non vengano recepite, soprattutto dagli adolescenti.

Quando parliamo di bevande alcoliche ci riferiamo a quelle costituite da acqua ed etanolo, l’alcol etilico. Un’altra piccola parte è costituita da altre sostanze: aromi, coloranti, antiossidanti, ecc.

L’etanolo, più che essere considerata come una sostanza benefica per l’organismo, è tossica. Ad ogni modo, fino ad un certo consumo il nostro corpo può tollerarlo.

I danni non saranno evidenti fino a a quando non si raggiungerà una certa soglia: è il consumo moderato ad essere tollerato che corrisponde a 2-3 Unità Alcoliche (U.A.) al giorno per l’uomo e non più di 1-2 Unità Alcoliche per la donna.

Cosa vuol dire? A quanto corrispondono?

Una Unità Alcolica (U.A.) corrisponde a 12 grammi di etanolo pari ad un piccolo bicchiere di 125 ml di vino di media gradazione o 40 ml di superalcolico.

Non dimenticando che anche l’alcol contiene calorie, si contano 7 kcal per un grammo.

Ecco un esempio di unità alcoliche per bevanda [Fonte: INRAN]:

Vino da pasto (11 gradi, un bicchiere da 125ml): 1 U.A

(11 gradi, un bicchiere da 125ml): 1 U.A Vino da pasto (13,5 gradi, un bicchiere da 125ml): 1,1 U.A

(13,5 gradi, un bicchiere da 125ml): 1,1 U.A Birra (4,5 gradi, una lattina da 330ml): 1 U.A

(4,5 gradi, una lattina da 330ml): 1 U.A Birra doppio malto (8 gradi, un boccale da 200ml): 1 U.A

(8 gradi, un boccale da 200ml): 1 U.A Aperitivi alcolici (20 gradi, un bicchierino da 75ml): 1 U.A

(20 gradi, un bicchierino da 75ml): 1 U.A Cognac, Grappa, Vodka (40 gradi, un bicchierino da 40ml): 1,1 U.A

A questo punto ti starai chiedendo: quanto posso bere?

A questa domanda si può rispondere tenendo conto della quantità di alcol nel sangue che è determinata da diversi fattori:

dalla quantità ingerita;

da sesso e peso della persona;

dalla quantità di acqua corporea;

dalla capacità individuale di metabolizzare l’alcol;

dall’abitudine all’alcol.

Se vedi che una persona beve più di te senza prendersi una sbronza, questo non vuol dire che l’alcol non lo sta danneggiando, anzi, il rischio è quello che in questo modo ne possa bere di più perché lo ‘regge’ correndo differenti rischi.