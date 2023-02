Qual è il tè più salutare?

Se il caffè è la bevanda più consumata al mondo, il tè ha numeri che non hanno nulla da invidiare! Come ben si sa, esistono diverse varietà. Qual è la più salutare? Nelle prossime righe di questo articolo, cercheremo di rispondere assieme a questa domanda.

Ti invitiamo come sempre, prima di modificare la tua routine alimentare, a contattare il medico di fiducia e un nutrizionista esperto.

Le migliori varietà di tè

Ecco, nelle prossime righe, i principali benefici di alcune delle migliori varianti di tè disponibili in commercio.

Tè verde

Il tè verde è una bevanda il cui consumo è frequentemente consigliato a chi ha intenzione di seguire una dieta all’insegna del benessere. Tra le sue principali proprietà è possibile citare la ricchezza in polifenoli, sostanze dalla forte efficacia antiossidante.

Degno di nota è altresì il contenuto di catechine. Come evidenziato da questo studio scientifico congiunto portato avanti tra Germania e Polonia e pubblicato nel 2020, i composti appena citati sono fondamentali quando si tratta di neutralizzare le specie reattive dell’ossigeno e dell’azoto.

In grado di migliorare le funzioni cerebrali grazie alla presenza di caffeina – non tanta come quella che si trova in una tazzina di caffè – il tè verde, tra le altre proprietà, comprende anche la capacità di migliorare la digestione e di contribuire alla riduzione dell’assorbimento dei grassi.

Ovviamente, essendo una bevanda caratterizzata dalla presenza di caffeina, il tè verde, se consumato in quantità eccessive, può provocare insonnia e irritazione.

Tè bianco

Ricavato dalle foglie della Camelia sinensis, il tè bianco è coltivato fin da tempi antichissimi in Cina e in Giappone. Quando lo si chiama in causa si inquadra quello che, da molti esperti, è considerato il più pregiato fra tutti i tè.

Ricco di polifenoli antiossidanti, il tè bianco è l’ideale per chi, partendo da tavola, ha intenzione di dare una svolta alla bellezza della pelle. Questa fantastica bevanda, inoltre, sarebbe in grado di favorire la protezione del cervello umano dalla demenza.

Tè nero

Il tè nero, noto anche per il fatto di essere oggetto di una procedura di fermentazione completa, è un altro elisir di benessere che è importante conoscere se si ha intenzione di approfondire le potenzialità della bevanda a cui è dedicato questo articolo.

Come viene ottenuto? Prendendo le foglie della pianta e sottoponendole a un processo di ossidazione. Una volta raccolte, infatti, le si fa macerare ed essiccare. Questa operazione consente loro di acquisire il caratteristico colore scuro che dà il nome alla bevanda.

Per quanto riguarda i benefici, non si può non chiamare in causa la ricchezza in teofillina, sostanza che stimola il sistema nervoso centrale, e la presenza di polifenoli (presenti, però, in quantità inferiori rispetto a quelli che si trovano nel tè verde).

Inoltre, il tè nero sarebbe in grado di favorire il mantenimento di livelli regolari di colesterolo nel sangue, con tutti i vantaggi del caso per la salute del cuore.

