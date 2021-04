Si può bere dopo il vaccino? Dipende dalla quantità.

L’abuso di alcol può interferire con la risposta al vaccino.

Bisogna bere moderatamente: 2 drink massimo per un uomo, 1 drink massimo per una donna.

Hai fatto il vaccino e avresti voglia di sorseggiare un bel bicchiere di vino bianco davanti ad un piatto di cous cous di pesce? O semplicemente vuoi goderti il momento per la tua immunità al coronavirus? Prima di bere alcol, leggi i consigli degli esperti.

Bere alcol dopo il vaccino: si può?

Dopo un lungo anno e molte aspettative, ricevere il vaccino Covid-19 può essere motivo di festa, il che per alcuni potrebbe significare versare un drink e brindare alla loro nuova immunità. Ma l’alcol può interferire con la tua risposta immunitaria?

Per essere brevi ma incisivi: dipende dalla quantità.

Non ci sono prove che bere uno o due drink possa rendere meno efficace uno qualsiasi degli attuali vaccini Covid. Alcuni studi hanno persino scoperto che a lungo termine quantità di alcol piccole o moderate potrebbero effettivamente giovare al sistema immunitario riducendo l’infiammazione.





Tuttavia, non è una novità che abusare di alcol può causare danni alla salute. In questo preciso caso può interferire con la risposta al vaccino, parola degli esperti.

Perché? Prima di produrre la risposta immunitaria efficiente potrebbero volerci settimane dall’iniezione.

“Se sei veramente un bevitore moderato, allora non c’è rischio di bere qualcosa durante il periodo del tuo vaccino”, ha detto Ilhem Messaoudi, direttore del Center for Virus Research presso l’Università della California, Irvine, che ha condotto una ricerca sul effetti dell’alcol sulla risposta immunitaria.

“Ma sii molto consapevole di cosa significhi veramente bere moderato. È pericoloso bere grandi quantità di alcol perché gli effetti su tutti i sistemi biologici, compreso il sistema immunitario, sono piuttosto gravi e si verificano abbastanza rapidamente dopo essere usciti da quella zona moderata.”

Il bere moderato è generalmente definito come non più di due drink al giorno per gli uomini e un massimo di un drink al giorno per le donne, mentre il bere pesante è definito come quattro o più drink al giorno per gli uomini e tre o più drink per le donne.

Se vuoi massimizzare la tua risposta immunitaria allora bevi con moderazione, attenendoti alle indicazioni sopra citate.