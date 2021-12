Prodotti al Cbd, dove acquistarli

Sono tra i prodotti maggiormente ricercati, che hanno fatto registrare un boom negli ultimi tempi sulla scia della diffusione della sostanza in questione: il Cbd è il cannabidiolo, una delle sostanze naturalmente presenti nella cannabis che ha la facoltà di non avere effetti psicoattivi.

In definitiva il Cbd è indicato come la sostanza ‘pulita’ della cannabis, motivo per il quale le attenzioni della scienza e della medicina si sono da tempo focalizzate su di lui. Ma non solo, ad esplodere è stato anche il mercato connesso di prodotti oggi disponibili a vari livelli, dai cosmetici agli integratori online, un segmento che è esploso soprattutto sul web con la proliferazione di portali e siti dove è possibile trovare di tutto a costi vantaggiosi (per avere un’idea basta cercare cbd online offerte su Google).

I prodotti a base di Cbd

I prodotti a base di Cbd che oggi si possono acquistare in rete sono molteplici, dagli integratori alimentari a trucchi e cosmetici vari ed eventuali passando per vaporizzatori, articoli per fumatori, gadget e quant’altro. ci sono siti appositamente nati, come nel caso di Simply Green, all’interno dei quali è possibile trovare prodotti di ogni genere legati al Cbd.

Come detto da quando ci si è focalizzati sullo studio della sostanza presente naturalmente nella pianta della cannabis, la cui facoltà è quella di non avere effetti psicotropi (ovvero, non genera lo sballo), il Cbd ha registrato una crescita esponenziale. Ma quali sono i benefici di questa sostanza che hanno portato ad una crescita così evidente?

Quali benefici dal Cbd

Di base sono due le aree sulle quali ci si è focalizzati a livello di studi medici: le proprietà analgesiche e quelle calmanti. Non a caso ad oggi sono molteplici i farmaci presenti in circolazione e approvati dall’Unione Europea che vengono utilizzati per trattare disturbi di questo genere.

La sua caratteristica principale è quella di ridurre in modo deciso forme di ansia, soprattutto se connesse al disturbo ossessivo compulsivo; è quindi molto usato come rimedio per alleviare lo stress, oltre che per contrastare depressione ed insonnia.

Cbd in Italia: cosa dice la legge

E veniamo ad un tema molto dibattuto e di interesse crescente: il Cbd è legale? La normativa non è del tutto chiara anche perché, nel corso degli anni, si è assistito ad aperture e poi a retromarce piuttosto rapide. In Italia è consentito l’acquisto di prodotti a norma di legge, che rispettino una certa soglia di presenza di sostanze correlate (come nel caso del Thc, altra sostanza presente nella cannabis che invece ha effetti psicotropi).

Ad oggi, infatti, il Cbd non è incluso tra le sostanze psicotrope, il che lo rende perfettamente legale a livello di vendita anche nel nostro paese. Sempre nel rispetto dei paletti relativi alla presenza del Thc al di sotto della soglia dello 0,2%.

