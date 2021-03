Possiamo toglierci la mascherina se siamo completamente vaccinati?

Il modo più veloce per tornare a una vita sicura e senza mascherine è che tutti ricevano un vaccino anti Covid-19. Tuttavia, se ci è stata somministata soltanto una dose del vaccino, ciò non significa che dobbiamo toglierci la mascherina subito: quest’azione potrebbe mettere a rischio amici e familiari.

Ecco, quindi, perché non dovremmo togliere la mascherina anche se vaccinati.





Innanzittuto, stando a quanto riportato dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) non siamo immuni se non dopo due settimane dopo l’ultima dose del vaccino: ciò significa che devono essere trascorse almeno due settimane dalla seconda dose del vaccino Moderna o Pfizer / BioNTech o almeno due settimane dalla singola dose del vaccino Johnson & Johnson (che presto sarà somministrata anche in Italia). Quindi, abbandonare la mascherina troppo presto potrebbe lasciarci con poca o nessuna protezione contro l’infezione.

Inoltre, il CDC afferma che non ci sono ancora dati sufficienti per dimostrare se le persone vaccinate potrebbero ancora trasportare il virus e contagiare gli altri. Quindi, a meno che anche gli amici e i familiari non siano completamente vaccinati, potremmo metterli a rischio se non indossiamo la mascherina.

In sintesi, il CDC afferma che le persone completamente vaccinate possono:

Visitare altre persone vaccinate in casa senza mascherina o distanziamento fisico;

Saltare la quarantena e il tampone in caso di esposizione a qualcuno che ha il Covid-19 ma è asintomatico (tuttavia, i sintomi vanno monitorati per 14 giorni).

La vaccinazione completa, però, non significa che possiamo abbandonare tutte le precauzioni di sicurezza. Secondo gli esperti dobbiamo: