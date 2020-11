Pillola del giorno dopo, come va assunta e quali sono gli effetti indesiderati

Sei maggiorenne e non sei nelle condizioni di portare avanti una gravidanza indesiderata ed hai cercato il modo più adoperato per non incorrerci: hai assunto la pillola del giorno dopo, acquistata senza ricetta.

Per conoscerne le funzioni e quali sono gli effetti collaterali, continua nella lettura.

Pillola del giorno dopo: funzioni ed effetti indesiderati

Con la pillola del giorno dopo, la cellula uovo e lo spermatozoo non s’incontreranno, di conseguenza non avverrà la fecondazione purché la pillola sia assunta nel periodo immediatamente vicino al rapporto sessuale in cui si è rotto il profilattico.

Difatti, questa pillola deve essere presa solo in casi di emergenza e non abitualmente per evitare la gravidanza.

In farmacia è possibile trovare due tipi di pillole: quella dei ‘3 giorni dopo’ e quella dei ‘5 giorni dopo’. La seconda non richiede prescrizione medica ma il prezzo è leggermente superiore.

La domanda che ci poniamo è: funziona sempre?

La somministrazione è unica per entrambe le pillole (una volta sola), è consigliato entro le 24 ore dal rapporto a rischio nonostante entrambe le pillole ‘coprano’ per determinati giorni successivi.

La loro azione consiste nel ritardare il momento dell’ovulazione nella donna, ad ogni modo, le pillole avranno meno effetto se si sarà più vicine ai giorni fertili: aumenterà il rischio di una gravidanza.

La pillola dei ‘5 giorni dopo’ ha la capacità, rispetto all’altra, d’interferire con l’impianto di un ovulo già fecondato, per questo motivo si è davanti ad una questione etica: è un metodo abortivo invece che un contraccettivo? Ma non è di questo che vogliamo trattare.

Ci sono effetti indesiderati?

Ogni farmaco in commercio presenta degli effetti indesiderati e collaterali, per questo anche la pillola del giorno dopo non ne è esente.

Ogni donna ne può manifestare alcuno o nessuno, la questione è soggettiva.

Tuttavia, si può andare incontro a:

Nausea, dolore al basso ventre, sanguinamento irregolare fino al prossimo ciclo mestruale, mal di testa e stanchezza, diarrea, seno dolorante, capogiri, alterazione del ciclo mestruale (può insorgere prima o dopo della data prevista).

Hai vomitato entro le 3 ore dall’assunzione della compressa? É necessario assumerne un’altra se non si vuole incorrere in una gravidanza.

Raramente possono insorgere prurito, eruzione cutanea, orticaria, mestruazioni dolorose, gonfiore del viso, comparsa di reazioni allergiche.

Non assumere la pillola in caso di sospetto di gravidanza o di una gravidanza in corso, sarebbe inefficace.

Ricorda che la pillola del giorno dopo non protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili, l’unico metodo preventivo resta l’utilizzo del preservativo.