Perché le persone tradiscono nelle relazioni? 7 motivi

Essere traditi è una delle esperienze più devastanti da subire e da dimenticare. Ci fa sentire tristi, vulnerabili, fisicamente e mentalmente male. Essere traditi dal proprio partner lascia sempre dell’amarezza, della frustrazione, della rabbia e soprattutto ci porta ad una domanda: perché l’ha fatto? A rispondere è uno studio del 2017 pubblicato su The Journal of Sex Research si è proposto di esplorare proprio questo argomento.

Perché si tradisce? Le cause dell’infedeltà esplorate in uno studio

Lo studio che andremo ad esplorare è stato condotto nel 2017 e pubblicato su The Journal of Sex Research, questo ha utilizzato un sondaggio online per chiedere a 495 persone (sia uomini che donne) che avevano tradito in una relazione romantica le ragioni della loro infedeltà.

Da questo studio sono emersi 7 fattori motivanti chiave che contribuiscono all’infedeltà, approfondiamoli:

1. Rabbia o vendetta

Le persone a volte tradiscono per rabbia o per il desiderio di vendicarsi.

Forse hai appena scoperto che il tuo partner ti ha tradito. Sei stordito e ferito. Potresti voler far provare al tuo partner le stesse emozioni in modo che capisca davvero il dolore che ti ha causato.

In altre parole, “Mi han ferito, quindi ora gli farò del male” è spesso il pensiero guida dietro l’infedeltà di ritorsione.

Tuttavia, l’infedeltà motivata dalla rabbia può verificarsi per ragioni diverse dalla vendetta, tra cui:

frustrazione in una relazione quando il tuo partner non sembra capire te o le tue esigenze;

rabbia verso un partner che non è molto vicino;

rabbia quando un partner non ha molto da dare, fisicamente o emotivamente;

rabbia o frustrazione dopo una discussione;

Indipendentemente dalla causa sottostante, la rabbia può fungere da potente motivatore per entrare in intimità con qualcun altro.

2. Non essere più innamorato

La sensazione esaltante di innamorarsi di qualcuno in genere non dura per sempre. Quando ti innamori per la prima volta di qualcuno, potresti provare passione, eccitazione e sbalzi di dopamina semplicemente ricevendo un suo messaggio.

Ma l’intensità di questi sentimenti di solito svanisce nel tempo. L’amore sicuro, stabile e duraturo esiste. Ma quelle farfalle del primo appuntamento sono destinate a svanire.

Una volta che lo scintillio scompare, potresti renderti conto che l’amore non è lì. O forse ti rendi conto che sei innamorato di qualcun altro.

Nonostante sia difficile lasciare una relazione stabile, rimanere in una relazione senza amore romantico può portare al desiderio di provare di nuovo l’amore e motivare l’infedeltà.

3. Fattori situazionali e opportunità

Il semplice fatto di avere l’opportunità di tradire può rendere più probabile l’infedeltà. Questo non significa che tutti coloro che hanno l’opportunità di tradire lo faranno. Altri fattori spesso (ma non sempre) si aggiungono alla motivazione a tradire.

Considera questo scenario: sei frustrato dalla recente distanza nella tua relazione e hai a che fare con sentimenti di bassa autostima intorno al tuo aspetto. Un giorno, un collega con cui sei diventato amico ti sorprende da solo e dice: “Sono davvero attratto da te. Incontriamoci qualche volta.”

Potresti non scegliere di tradire se sono coinvolti solo uno o due fattori. Ma questa combinazione di fattori motivanti – la distanza nella tua relazione, i tuoi sentimenti sul tuo aspetto, l’attenzione del tuo collega – può rendere più probabile l’infedeltà.

4. Problemi ad impegnarsi

Le persone che hanno difficoltà con l’impegno possono avere maggiori probabilità di tradire in alcuni casi. Inoltre, l’impegno non significa la stessa cosa per tutti.

È possibile che due persone in una relazione abbiano idee molto diverse sullo stato della relazione, ad esempio se è casuale, esclusiva e così via.

È anche possibile amare davvero qualcuno e temere ancora di prendere un impegno con esso. In questo caso, un partner potrebbe finire per tradire per evitare l’impegno, anche se in realtà preferirebbe rimanere nella relazione.

Altri motivi per l’infedeltà legata all’impegno potrebbero includere:

mancanza di interesse a impegnarsi a lungo termine;

volere una relazione più casuale;

volere una via d’uscita da una relazione.

5. Presenza di bisogni insoddisfatti

A volte, i bisogni di intimità di uno o entrambi i partner non vengono soddisfatti in una relazione. Molte persone scelgono di rimanere nella relazione, sperando spesso che le cose migliorino, soprattutto se la relazione è appagante.

Ma i bisogni insoddisfatti possono portare alla frustrazione che potrebbe peggiorare se la situazione non migliora. Questo può fornire la motivazione per soddisfare quei bisogni altrove.

Bisogni sessuali non soddisfatti possono verificarsi quando:

i partner hanno impulsi sessuali diversi;

un partner non può fare sesso o non ha interesse per il sesso;

uno o entrambi i partner trascorrono spesso del tempo lontano da casa;

Anche i bisogni emotivi non soddisfatti possono motivare l’infedeltà. L’infedeltà emotiva può essere difficile da definire, ma generalmente si riferisce a una situazione in cui qualcuno investe molta energia emotiva in qualcuno oltre al proprio partner.

6. Desiderio sessuale

Un semplice desiderio di fare sesso può motivare alcune persone a tradire. Altri fattori, tra cui opportunità o bisogni sessuali non soddisfatti, possono anche svolgere un ruolo nell’infedeltà motivata dal desiderio.

Non necessariamente questo rispecchia la presenza di problemi sessuali all’interno della coppia. Potrebbe sorgere il desiderio di provare altre forme di sesso che con il partner non vengono soddisfatte.

7. Bassa autostima

Anche il desiderio di aumentare l’autostima può motivare l’infedeltà.

Fare sesso con una nuova persona può portare a sentimenti positivi. Potresti sentirti potenziato, attraente, sicuro di te o di successo. Questi sentimenti possono aumentare la tua autostima.

Molte persone che tradiscono per problemi di autostima hanno partner amorevoli e solidali che offrono compassione e incoraggiamento.