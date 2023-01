Nutrizionista: chi è e come diventarlo

Oggi avere una corretta alimentazione è diventata una priorità non solo per mantenersi in forma ma anche per il benessere psico-fisico. Per questo motivo sempre più persone decidono di rivolgersi al nutrizionista. Ma di cosa si occupa questa figura professionale?

Il nutrizionista è un professionista esperto di alimenti e di nutrizione, che consiglia ai suoi pazienti le linee guida per una corretta alimentazione in modo da migliorare il loro stile di vita e la loro salute in generale.

Per diventare nutrizionista e intraprendere questa carriera è necessario seguire un iter formativo ben preciso. Vediamo quali sono i requisiti obbligatori e la formazione richiesta per intraprendere questo percorso lavorativo.

Chi è il nutrizionista

Il nutrizionista è un professionista che si occupa di aiutare le persone a gestire in modo sano e consapevole la loro alimentazione. Egli fornisce consigli dietetici personalizzati che tengono conto della storia clinica, dello stato fisico, delle preferenze alimentari, dello stile di vita e dei fattori ambientali della persona.

Il nutrizionista fa anche ricerche su nutrienti, alimenti e loro effetti sulla salute. Si occupa inoltre di educazione alimentare, di fare programmi alimentari, di eseguire test nutrizionali e di gestire programmi di perdita di peso.

Inoltre, questa figura professionale può aiutare le persone a prevenire malattie croniche e gestire quelle che hanno già. Possono fornire consigli su come scegliere cibi sani e nutrienti, come modificare le abitudini alimentari per prevenire le malattie croniche, come gestire lo stress attraverso l’alimentazione, come prevenire il diabete di tipo 2 e altro ancora. Per le persone con malattie croniche, i nutrizionisti possono aiutare a gestire le complicanze, tramite consigli su come modificare la dieta e le abitudini alimentari per adattarsi alla malattia. I nutrizionisti possono anche fornire informazioni sull’importanza.

Come diventare nutrizionista

Per diventare nutrizionista è necessaria una conoscenza approfondita di tutto ciò che concerne l'alimentazione. Di conseguenza, è necessario prima di tutto essere in possesso del diploma di scuola superiore.

Successivamente, è necessario conseguire una laurea magistrale in Biologia o in Scienze della Nutrizione, che generalmente si trovano presso le facoltà di Biologia, Biotecnologie, Medicina e Chirurgia, Farmacia o Agraria.

È anche possibile scegliere di frequentare queste facoltà universitarie online con le università telematiche. Tuttavia, non è sufficiente conseguire la laurea triennale ma è necessario integrare gli studi con una laurea magistrale in Nutrizione o Biologia.

Terminati gli studi non finisce, tuttavia, il percorso da compiere per diventare nutrizionista. Infatti, è anche necessario superare l’esame di Stato da biologo.

Esame di Stato da biologo: come funziona

Per diventare nutrizionista a tutti gli effetti è necessario superare l’esame di Stato che consente automaticamente di effettuare l’iscrizione all’Albo professionale dei biologi e all’Ordine Nazionale dei Biologi.

L’albo professionale si divide in due sezioni: la sezione A e la sezione B. La sezione A è riservata ai Biologi senior con magistrale, mentre la sezione B è quella dedicata ai Biologi junior che hanno conseguito solamente la laurea triennale.

Per poter effettuare l’esame di Stato per entrare nella sezione A è necessario conseguire una laurea in una delle seguenti facoltà:

Classe LM 6 (6/S) – Biologia

Classe LM 7 (7/S) – Biotecnologie agrarie

Classe LM 8 (8/S) – Biotecnologie industriali

Classe LM 9 (9/S) – Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche

Classe LM 75 (82/S) – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

Classe LM 61 (69/S) – Scienze della nutrizione umana

Per iscriversi all’esame di Stato bisogna seguire le direttive del MIUR e i bandi che escono annualmente.

I bandi vengono pubblicati dalle università presso cui si svolge l’esame. Per partecipare bisogna pagare una tassa di iscrizione e consegnare tutta la documentazione necessaria. La prova, poi, consiste in quattro fasi: due prove scritte, una prova orale e, infime, una prova pratica.

Superato l’esame di Stato di biologo, il candidato deve poi inviare la domanda di iscrizione al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi per effettuare l’iscrizione all’Albo.

A questo punto il nutrizionista ha tutte le carte in regola per iniziare ad esercitare la professione, presso uno studio privato o presso centri o cliniche. Può, quindi, lavorare come libero professionista o come dipendente. In genere i liberi professionisti guadagnano di più rispetto a chi lavora come dipendente presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso aziende private.