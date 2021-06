Morta Camilla, la 18enne vaccinata con AstraZeneca e colpita da trombosi

Non ce l'ha fatta Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante ricoverata domenica al Policlinico San Martino di Genova dopo una trombosi.

Non ce l’ha fatta Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante ricoverata domenica scorsa, 6 giugno, al Policlinico San Martino di Genova dopo una trombosi al seno cavernoso e operata per la rimozione del trombo e ridurre la pressione intracranica.

Era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio nell’open day per gli over 18. «Purtroppo, poche ore fa, Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere – dice la sindaca di Sestri Valentina Ghio – L’amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla».

La ragazza si era vaccinata nella Asl di residenza ‘dopo anamnesi vaccinale negativa’. ›Il 3 giugno si è recata in pronto soccorso con cefalea e fotofobia. È stata sottoposta a tac cerebrale ed esame neurologico, entrambi negativi. È stata dimessa con raccomandazione di ripetere gli esami ematici dopo 15 giorni», avevano spiegato Regione e Alisa ricostruendo la vicenda.

«Il 5 giugno è tornata in Pronto Soccorso con deficit motori ad un emilato. Sottoposta a Tac cerebrale con esito emorragico, è stata immediatamente trasferita alla Neurochirurgia del San Martino».

La giovanissima era prima stata sottoposta a un primo intervento per rimuovere il trombo e quindi a un secondo intervento per ridurre la pressione intracranica derivante dall’emorragia. La Direzione del Policlinico aveva quindi attivato le previste segnalazioni nell’ambito delle procedure di farmacovigilanza verso AIFA, nelle quali sono stati indicati anche i farmaci assunti dopo la vaccinazione. Gli aggiornamenti dei giorni successivi avevano parlato di una situazione stabile con la ragazza ancora in gravissime condizioni.

I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi della 18enne e sono cinque le persone che ne beneficeranno.

