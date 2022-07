Muore a 17 anni dopo una vacanza, per i medici era una tonsillite

Leah Rogers è morta nel giro di pochi giorni. Le era stata diagnosticata una semplice tonsillite. Maggiori dettagli in questo articolo.

Leah Rogers, una ragazza diciassettenne originaria del Galles, è morta nel giro di pochi giorni dopo una vacanza in Spagna. Le era stata diagnosticata una semplice tonsillite.

Il caso

Leah Rogers era una ragazza diciassettenne proveniente dal Galles. L’adolescente è morta dopo aver trascorso alcune settimane con gli amici in Spagna.

“È successo tutto così all’improvviso e le nostre vite non saranno più le stesse. Ha lasciato un enorme vuoto nei nostri cuori, non potrà mai essere sostituito”, afferma il padre della ragazza.

Insieme al gruppo di amici, Rogers era partita a maggio, per la prima volta senza i genitori. Al rientro alla vacanza, la ragazza mostrava già i primi sintomi. Per questo motivo si è presto rivolta ai medici, che le hanno diagnosticato una tonsillite. Il trattamento prevedeva l’assunzione di antibiotici per curare l’infiammazione alle tonsille.

Non era una semplice tonsillite

Nonostante le cure farmacologiche, lo stato di salute di Leah continuava a peggiorare. Tutto è accaduto molto rapidamente: la Rogers è passata da un ospedale ad un altro, fino a quando non è stato necessario il ricovero in terapia intensiva.

Solo a questo punto, ulteriori indagini hanno permesso di comprendere cosa non andasse. La diciassettenne ha, quindi, ricevuto una diagnosi di linfoistiocitosi emofagocitica, una rara malattia del sangue. Le complicazioni della malattia hanno portato alla sua morte, avvenuta il 7 giugno.

La sua famiglia la ricorda con queste parole: “Era una figlia perfetta: intelligente, divertente, carismatica e frizzante”. I genitori e i fratelli, Becky e Ben, sono devastati dalla perdita della giovane figlia e sorella, ma ringraziano per il sostegno e il grande affetto ricevuti dalla comunità.

I fratelli della Rogers hanno proposto una raccolta fondi per organizzare degli eventi di beneficienza che si terranno a settembre, il mese in cui Leah avrebbe compiuto 18 anni.

LEGGI ANCHE: Guarisce dal cancro al seno con una cura sperimentale