Montascale a poltrona per anziani: usi e benefici

La malattia o l’anzianità possono portare numerosi disagi, specialmente per chi vive in una casa a più piani. Molto spesso gli anziani diventano motivo di grande preoccupazione quando vivono da soli e cominciano ad avere le prime difficoltà nei movimenti, per cui la presenza delle scale in casa costituisce un vero pericolo. È per questo che risulta di fondamentale importanza la messa in sicurezza degli ambienti domestici, specialmente per gli anziani che vivono da soli, attraverso l’installazione Montascale a Poltrona, un dispositivo utilissimo e sicuro di cui ti parliamo in questo approfondimento.

Come funziona?

Il montascale, detto anche servoscala, è un impianto di sollevamento verticale pensato per accompagnare chi ha problemi motori nella salita e discesa delle scale. Esistono diverse tipologie si montascale e oggi ci concentriamo sul quello a poltrona, pensato per persone a ridotta capacità motoria. Si tratta di un dispositivo alimentato a motore elettrico che si installa sulla parete delle scale e che ne segue l’andamento attraverso una guida su cui scorre la poltrona. La seduta sale su una guida agganciata ad una spalliera che, a sua volta, viene spinta da un motore.

All’avvio del motore il servoscala spinge la seduta in su o in giù con un movimento lento e delicato. La presenza del motore elettrico non influisce affatto sui consumi in bolletta ma migliora la sicurezza in casa, soprattutto degli anziani che vivono da soli. Si tratta di un’installazione permanente, veloce e pratica da utilizzare per la quale è necessario l’intervento di una ditta qualificata. Prima della scelta del modello, infatti, è necessario un sopralluogo con il quale la ditta verifica lo spazio a disposizione e le necessità di utilizzo. Successivamente questa progetterà una proposta spiegando al cliente come sarà configurato il montascale.

È sicuro?

Quindi non dovrai preoccuparti se hai una scala particolarmente stretta o a diverse rampe perché i montascale possono adattarsi a qualsiasi tipologia di appartamento. Difatti esistono modelli pensati per scale dritte, curve e persino per le scale a chiocciola. La sicurezza di questi sistemi di traporto è garantita da certificazioni internazionali ed europee, che ritrovi tra quelle ISO 9001 ed EN29001. Queste garantiscono la presenza di caratteristiche tecniche che assicurino l’incolumità della persona trasportata grazie alla presenza di materiali di fabbrica robusti, di cinture di sicurezza, braccioli e corrimano.

Quali benefici?

Il montascale porta numerosi benefici per l’anziano e per i suoi familiari. Innanzitutto garantisce una certa indipendenza in casa anche a chi non può più contare sulla forza delle proprie gambe. Difatti questo dispositivo prevede la possibilità di salire e scendere le scale senza l’ausilio di una persona esterna. Inoltre evita l’incombenza di dover cambiare casa o spostare l’area notte al piano terra. Il montascale migliora la sicurezza in casa e ingombra poco spazio con soluzioni flessibili che si adattano sia alle scale che al resto dell’arredo. Quando un anziano inizia ad aver problemi motori sono spesso figli e nipoti a prendersene cura e le soluzioni che questo si trova a dover affrontare sono piuttosto invadenti per la sua indipendenza e privacy. In questo modo l’anziano può restare a casa sua, nella tranquillità e familiarità del suo ambiente e senza mettere a rischio la sua sicurezza.

Detrazioni e agevolazioni

Il montascale è uno dei dispositivi che rientra nella legge per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Con questa normativa chi ha bisogno di un montascale può accedere ad una detrazione fiscale fino al 50% che copre sia i costi di acquisto che quelli di installazione. Per beneficiare di questa detrazione è necessario dimostrare con un certificato l’effettiva necessità del montascale e presentare opportuna domanda presso l’ufficio competente del proprio Comune di residenza. La pratica è conosciuta anche dalle stesse aziende di vendita e installazione di questi dispositivi per cui saranno loro a proporvi di beneficiare di questa detrazione, s