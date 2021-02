Cosa succede se mangi un melograno al giorno?

Il melograno protegge il corpo da diverse malattie.

protegge il corpo da diverse malattie. Nonostante siano tanti gli articoli online che parlano dei benefici del melograno, pochi sono stati validati scientificamente.

In questo articolo trovi 6 prove scientifiche dei benefici che apporta il melograno all’organismo.

Se vuoi proteggere il tuo corpo dall’influenza e malattie gravi, scegli di mangiare il melograno: è un protettore del nostro corpo.

Melograno: le 6 prove scientifiche dei suoi benefici

Sono tante le informazioni che si trovano online circa i benefici del melograno ma non tutti sono approvati scientificamente.

Bright Side ha svolto alcune ricerche approfondite e ha scoperto 6 modi benefici in cui i melograni possono influire sul tuo corpo e sulla salute generale.

1. Può tenere lontani i virus e l’influenza stagionale

Con il loro succo, i loro semi e persino la loro buccia, i melograni possono proteggere il tuo corpo dagli agenti patogeni. Il succo, in particolare, può proteggerti dall’attirare virus dal cibo infetto difendendo le cavità orali. Inoltre, l’estratto di frutta, che è un’ottima fonte di vitamina C, ha dimostrato di essere un’ottima protezione contro la comune influenza.

2. Può abbassare la pressione sanguigna

È stato scoperto che le proprietà antiossidanti dei melograni riducono con successo l’ipertensione. Uno studio ha dimostrato che chi soffre di queste cose deve consumare almeno 240 ml al giorno per iniziare a vedere i risultati. Inoltre, bisogna assicurarsi che il succo di melograno sia naturale al 100% senza zuccheri aggiunti.

Un altro modo in cui i melograni aiutano con la pressione sanguigna è attraverso il potassio. 100 grammi di melograno contengono 236 grammi di potassio che aiuta a mantenere la salute delle nostre ossa e la funzione del nostro cuore.

3. Può migliorare i problemi di digestione

Le persone che combattono la malattia di Crohn hanno molta familiarità con i problemi di stomaco che provocano, tra le altre cose, una riduzione dell’appetito e della perdita di peso. La ragione di ciò è l’accumulo di batteri all’interno dello stomaco che provoca una grave infiammazione. Una soluzione che molti studi hanno trovato utile è il consumo di melograni. L’estratto del frutto sembra essere un buon difensore e attaccante contro quei batteri che causano il dolore.

4. Può rafforzare la tua memoria, specialmente in coloro che combattono contro l’Alzheimer

Questa è stata la conclusione degli studi del dottor Hartman, in cui ha somministrato pillole di melograno a pazienti che stavano per subire un intervento al cuore. La prima pillola è stata somministrata una settimana prima dell’intervento e la seconda 6 settimane dopo. I pazienti hanno notato che la loro memoria era intatta al 100% e persino migliore di prima. D’altra parte, i pazienti che non hanno ricevuto le pillole hanno sperimentato la perdita di memoria prevista a seguito di un intervento chirurgico.

Il dottor Hartman è andato anche oltre dicendo che aveva alcune prove che le pillole aiutavano a creare più neuroni nel cervello. Questo non significa che abbia trovato una cura per l’Alzheimer. Significa semplicemente che consumare melograno sin dalla giovane età può avere benefici sorprendenti.

5. Può bilanciare gli effetti del diabete

È stato scoperto che gli alti livelli di zucchero collegati al diabete possono essere controllati semplicemente mangiando un melograno ogni giorno. Questi frutti possono ridurre lo stress ossidativo che è la principale causa del diabete. Riducono anche il cattivo tipo di colesterolo, aiutando a mantenere un livello di zucchero nel sangue relativamente basso.

Tuttavia, i pazienti diabetici dovrebbero prestare molta attenzione all’assunzione giornaliera di melograno. Alla fine della giornata, contiene zucchero, qualcosa che dovrebbero consumare in quantità molto basse.

6. Migliora la salute delle ossa e riduce il dolore da artrite

Gli scienziati hanno trovato prove significative che dimostrano come gli antiossidanti del frutto possono combattere con successo l’artrite. Non solo, ma può essere utilizzato da chiunque per aumentare la forza e la funzione ossea.

Ciò è stato ulteriormente dimostrato in uno studio del 2016, in cui ai partecipanti sono stati somministrati 200 ml di succo di melograno al giorno. 6 settimane dopo, i soggetti hanno notato che la loro rigidità ossea è diminuita e la loro funzione fisica è aumentata.