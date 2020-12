Medico abbraccia paziente con il Covid-19, la foto fa il giro del mondo

L'abbraccio tra il dr. Varon e l'uomo, nel giorno del Ringraziamento, è stato catturato dal fotografo Go Nakamura ed è diventato virale in tutto il mondo.

Joseph Varon, medico statunitense che cura i pazienti affetti dal Covid-19 in un ospedale del Texas (USA) stava lavorando per il suo 252esimo giorno consecutivo quando ha visto un uomo anziano sconvolto nell’unità di terapia intensiva dedicata ai contagiati dal coronavirus.

L’abbraccio tra il dr. Varon e l’uomo, nel giorno del Ringraziamento, è stato catturato dal fotografo Go Nakamura per Getty Images ed è diventato virale in tutto il mondo.

Varon, capo del personale dello United Memorial Medical Center di Houston, ha detto alla CNN che stava entrando nella terapia intensiva COVID quando ha visto l’anziano paziente «alzarsi dal letto e cercare di uscire dalla stanza».

«Stava piangendo. Così mi avvicino a lui e gli chiedo: ‘Perché piangi?’. E l’uomo mi ha detto: ‘Voglio stare con mia moglie’. Quindi lo abbraccio. Mi sentivo molto dispiaciuto per lui. Mi sentito molto triste, proprio come lui». «Alla fine si è sentito meglio e ha smesso di piangere», ha detto il dr. Varon alla CNN.

Varon ha spiegato che l’isolamento nell’unità COVID è difficile per molti pazienti, in particolare per gli anziani: «Si può immaginare. Sei dentro in una stanza dove arrivano persone in ‘tute spaziali’. Quando sei anziano, è più difficile perché sei solo. Alcuni di loro piangono. Alcuni cercano di scappare».

Nell’anziano nella foto, comunque, «sta molto meglio. Speriamo che prima della fine della settimana possa uscire dall’ospedale», ha informato il medico.

Poi l’appello: «La gente è là fuori in bar, ristoranti, centri commerciali. È pazzesco. Le persone non ascoltano e poi finiscono nella mia terapia intensiva. Quello che le persone devono sapere è che non voglio doverle abbracciare. Devono fare le cose di base: mantenere le distanze sociali, indossare le mascherine, lavarsi le mani ed evitare di andare in luoghi dove ci sono molte persone. Se le persone lo facessero, gli operatori sanitari come me potrebbero riposare».

