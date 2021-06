Marc Marquez torna al successo nel Gp di Germania

CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez si aggiudica il Gran Premio di Germania, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota della Honda compie un capolavoro e torna alla vittoria a distanza di oltre un anno e mezzo dall’ultima volta a Valencia 2019 e dopo un lungo calvario per una serie di infortuni che gli hanno fatto saltare l’intera scorsa stagione. Lo spagnolo è protagonista di una partenza strepitosa e dalla quinta casella balza subito al comando, prendendo subito un ottimo margine sui rivali, che non riescono più a raggiungerlo. Si tratta dell’undicesimo successo consecutivo per Marquez su questa pista della quale è dominatore assoluto. Alle sue spalle si piazza il portoghese Miguel Oliveira (KTM), che dà continuità ai suoi risultati dopo la vittoria in Catalogna. Tradito da una partenza non entusiasmante il leader del Mondiale Fabio Quartararo su Yamaha, ma El Diablo limita comunque i danni e sale sul gradino più basso del podio incrementando il proprio vantaggio su Zarco nella classifica piloti. Il primo degli italiani è Pecco Bagnaia su Ducati, che taglia il traguardo in quinta posizione. Gara come spesso succede anonima, infine, per Valentino Rossi: la leggenda italiana in sella alla Petronas non va oltre il quattordicesimo posto.

(ITALPRESS).