Mangiare sottaceti e sott’oli fa bene alla salute?

Utilizzati per fare dei piatti molto pratici e veloci, i sottaceti e i sott'oli non dovrebbero essere consumati in modo frequente.

I sottaceti e i sott’oli non andrebbero consumati in caso di problemi gastrointestinali ed altri disturbi.

non andrebbero consumati in caso di problemi gastrointestinali ed altri disturbi. Sono dei condimenti sconsigliati per chi vuole perdere peso o si trova in sovrappeso.

Vanno consumati 1-2 volte a settimana massimo.

Utilizzati per fare dei piatti molto pratici e veloci, i sottaceti non dovrebbero essere consumati in modo frequente.





Sottaceti e i sott’oli fanno bene alla salute?

Preferire i sottaceti per cucinare velocemente un pasto è molto frequente. Però la velocità a volte può non essere sinonimo di adatto, soprattutto in alcuni casi: se soffri di gastrite, di problemi di stomaco, di reflusso gastroesofageo.

Ti starai chiedendo il perché e la risposta è una: l’aceto è un liberatore d’istamina la quale accentua questi problemi e ne riduce il miglioramento, apporta maggior fermentazione e non è indicato in chi soffre di gonfiore intestinale.

Nel caso dei sott’oli invece possono creare problemi in chi soffre di malessere al fegato, alla colecisti (oppure è stata asportata): il grasso non è ben digerito e apporta disturbi gastrointestinali come la stipsi o fecalomi.

Ovviamente sconsigliati per chi vuole perdere peso o si trova in uno stato di sovrappeso, sono degli alimenti molto grassi.

Sia sottaceti che sott’oli sono utilizzati in quanto condimenti e devono essere utilizzati con accortezza perché subiscono dei trattamenti le materie prime, i vegetali, a temperature elevate che vanno ad alterare le proprietà nutrizionali.

Le vitamine, ad esempio, sono termolabili e vengono ridotte in quantità, non equivalgono a quelle della verdura fresca e per questo questi condimenti devono essere sempre accompagnati da verdura fresca o dalla frutta.

Differenza nutrizionale tra sottaceto e sott’olio

L’olio è un grasso vegetale e a differenza dell’aceto apporta più grassi.

Se vuoi acquistare un sott’olio devi verificare il tipo di olio: l’extravergine di oliva è il più consigliato, non è raffinato e non subisce trattamenti. Contiene vitamina E che è un antiossidante naturale, sali minerali e acidi grassi insaturi.

Quanta quantità di sottaceto e sott’olio va consumato?

Considerato quanto descritto finora, avrete compreso che non sono dei condimenti da utilizzare spesso in cucina, è consigliato massimo 1-2 volte alla settimana per chi non ha problemi gastrointestinali o vari disturbi.

Questi condimenti possono essere contaminati?

Il rischio non è escluso, soprattutto durante la fase di lavorazione. Il rischio maggiore è di contrarre il botulino, un batterio che si sviluppa in assenza di ossigeno, produce spore ed è resistente al calore; è una neurotossina e può essere letale.

Visto che il rischio si accentua nella fase di preparazione, bisogna fare attenzione alle preparazioni casalinghe.

La frutta e la verdura vanno lavate sotto acqua corrente fredda, poi in bicarbonato e nuovamente sciacquarle.

Sterilizzarle ad alte temperature ma anche i contenitori per oltre 15 minuti per oltre 100 gradi.