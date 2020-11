Locatelli (CSS): “Misure meno rigide quando i casi al giorno saranno 6 – 7mila”

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanintà (CSS) e membro del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), intervistato da La Stampa, ha affermato: «Il sistema di misure differenziate in rapporto ai livelli di rischio ha funzionato. Ora dipende da come ci comporteremo. Se trascorreremo in modo assolutamente responsabile le festività, in tre o quattro settimane potremmo scendere a 6-7mila casi al giorno, un numero che consente di fare contact tracing contribuendo a impedire la propagazione incontrollata del virus. Ma quest’anno dobbiamo scordarci grandi tavolate a Natale, feste in piazza e concerti per Capodanno».

Con chi potremo passare le festività? «Con gli affetti più cari in un numero assolutamente limitato di persone. Lo dobbiamo a noi stessi alle persone care e alla memoria di chi non c’è più», ha detto Locatelli.

Sulla Messa della vigilia a mezzanotte «ci sarà una concertazione tra Governo e Cei. L’importante è che si rispetti il numero di accessi consentito in rapporto alle dimensioni della Chiesa, così come era già stato indicato in primavera dal Cts, rispettando anche l’orario per la restrizione di movimenti», ha spiegato Locatelli.

