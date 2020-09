Lipoma: cos’è? quali sono le cause? quando toglierlo?

Ti accorgi di avere una ‘pallina di grasso’ sottopelle dietro al collo o sulla schiena, nella mammella, è morbida al tatto: una neoformazione che ti fa pensare alle conseguenze più temibili eppure probabilmente quello che hai notato è un lipoma. Spesse volte non c’è da allarmarsi, vediamo perché.

Lipoma: cos’è, tipi, cause, sintomi e trattamento

Ad essersi formato è un lipoma, un tumore benigno sottocutaneo molle e mobile composto da tessuto adiposo (insieme di adipociti che accumulano il grasso) ma può comparire anche in altri sedi come nel rene, nella mammella, nelle articolazioni e nell’apparato digerente (struttura che si espande dalla bocca all’ano).

Solitamente sono indolori e le dimensioni possono variare da 1 cm a 10 cm. Generalmente le sue dimensioni però non superano i 5 cm.

Più che creare problemi di tipo funzionali, creano disagi di tipo estetico alle spalle o al collo, alla schiena, alle braccia o al petto. Al massimo – in base alla sede e la compressione dei nervi – possono causare dolore.

Ne esistono di 3 tipi:

Lipoma superficiale sottocutaneo (quella più comune, si forma dove c’è la presenza di grasso).

(quella più comune, si forma dove c’è la presenza di grasso). Lipoma intestinale (una forma benigna che può fare insorgere dei sanguinamenti).

(una forma benigna che può fare insorgere dei sanguinamenti). Liposarcoma (quando da benigna si trasforma in maligna e può dare metastasi).

Bisogna allarmarsi in alcuni casi in cui la crescita è rapida, è dolorosa e ha perso la sua mobilità: queste sono le caratteristiche del liposarcoma.

La causa non è nota ma può insorgere in entrambi i sessi soprattutto nella fascia di età tra i 40 e i 60 anni.

La sua diagnosi è molto semplice ed immediata perché è sufficiente un’osservazione clinica e una palpazione.

Per capire se esiste una connessione con le altre strutture circostanti lo specialista può ricorrere ad un’ecografia (metodo non invasivo che andrà a valutare i tessuti molli come il sottocute).

In caso di dimensioni maggiori alla norma potrà essere richiesta una TC o una risonanza magnetica, o l’endoscopia digestiva.

Quando toglierlo? I trattamenti

Molte volte non è necessario il trattamento se non in determinate circostanze:

si è formato in una posizione che crea fastidio.

Provoca dolore.

Sta crescendo molto.

Supera 1 cm.

In questi casi è possibile toglierlo tramite l’asportazione chirurgica che viene svolta in ambulatorio con anestesia locale: verrà effettuata un’incisione cutanea.

Per i lipomi superiori a 5 cm il trattamento avverrà in regime di day hospital, l’intervento avviene in sala operatoria con anestesia locale ed eventualmente una sedazione.

Dopo poche ore avviene la dimissione.