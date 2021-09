L’importanza della salute sessuale passa anche attraverso i toys

Il benessere e la salute sono concetti che sempre più vanno a braccetto con la sfera sessuale; vasi comunicanti che è fondamentale curare per evitare problematiche di natura fisica e soprattutto mentale. Un aspetto che deve essere curato il più possibile e che oggi può giovarsi di tanti elementi di supporto a fronte del fatto che il sesso è un tema ormai ampiamente sdoganato.

A certificarlo ci sono i dati: l’industria globale dei sex toy vale più di 15 miliardi di dollari l’anno e la ricerca suggerisce che quasi la metà della popolazione ammette di possedere almeno un oggetto per il piacere sessuale: si parla di gadget che vanno oltre la ricerca del semplice piacere e che sfociano nel conseguimento di benefici per la salute.

L’uso di giocattoli sessuali per aumentare il piacere sessuale e l’orgasmo può aiutare a dormire meglio, ad aumentare l’immunità verso determinate patologie, ad alleviare il dolore, a ridurre lo stress e ad incrementare le performance del proprio cervello.

Gadget sessuali e benefici

In sostanza vivere a pieno la propria sessualità è un qualcosa che porta enormi benefici in termini di salute. Secondo alcune ricerche condotte in Gran Bretagna, le persone che hanno usato giocattoli sessuali riferiscono di essere più soddisfatte della loro vita sessuale in tutti i parametri, inclusa la qualità dell’orgasmo; il che si riflette su determinati aspetti della vita quotidiana.

Quali sono i principali benefici del ricorso a gadget sessuali? Possono essere utili, parlando di donne, per alleviare ad esempio i sintomi della menopausa, dolore e senso di costrizione vulvare/vaginale. In generale servono a conferire maggiore rilassamento, a favorire un ciclo regolare del sonno, essenziale per il nostro benessere: in sostanza ad essere maggiormente in armonia con sé stessi.

Il mercato dei gadget sessuali

Per questo oggi il mercato dei gadget sessuali è esploso; anche in Italia, dove realtà che operano in rete, come EasyToys, hanno contribuito a questo sdoganamento. Acquistare sul web ha inevitabili vantaggi sia in termini economici che di comodità e mancanza di imbarazzo.

L’industria dei giocattoli sessuali è in fermento e l’acquisto di gadget sta diventando sempre più comune: uno studio condotto negli Usa dall’Università dell’Indiana ha rilevato che il 53% delle donne e il 45% degli uomini di età compresa tra 18 e 65 anni hanno utilizzato un gadget sessuale per il proprio piacere e che questo espediente ha portato ad una maggiore proattività riguardo alla salute sessuale.

In sostanza oltre ad essere oggetti in grado di offrire piacere e divertimento, i gadget sessuali possono essere un’utile aggiunta alle cure mediche per perseguire armonia e benessere. Un numero crescente di utenti di questo settore è alla ricerca di prodotti per aiutare con condizioni di salute specifiche. Un vantaggio inaspettato, non abbastanza messo in evidenza in quanto, forse, non ancora del tutto noto.