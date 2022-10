Libri biologia da leggere, i 3 migliori

State cercando i migliori libri di Biologia da leggere? Se sì, siete nel posto giusto. Leggere è un modo eccellente per imparare e migliorare le proprie conoscenze su un determinato argomento. I libri sono anche un’ottima fonte di informazioni quando si tratta di approfondire nuovi argomenti di cui si sa poco. Leggere il maggior numero possibile di libri su un determinato argomento è uno dei modi migliori per migliorare le proprie conoscenze in materia. Con l’aiuto di libri più venduti, sito web specializzato nella vendita di libri di tendenza su tantissime tematiche differenti, abbiamo stilato questo elenco dei titoli migliori di biologia che dovreste leggere se volete saperne di più su questo argomento.

Introduzione alla biologia

La biologia è lo studio degli organismi e delle loro interazioni reciproche e con l’ambiente in cui vivono. La biologia comprende lo studio di animali, piante, funghi, batteri e altri esseri viventi. Poiché gli organismi viventi si trovano in tutto l’universo, la biologia viene talvolta definita anche “la scienza della vita”.

La biologia è un ampio campo di studi che comprende molte discipline correlate come la biofisica, la biochimica, la biologia molecolare, la genetica, l’immunologia, l’ecologia e altre aree di ricerca che studiano gli organismi e le loro interazioni con la biosfera.

Anatomia e fisiologia umana

Anatomia umana e fisiologia è un libro di testo classico che tratta la struttura e la funzione del corpo umano. Il libro si rivolge agli studenti universitari di primo livello delle scienze della salute e delle professioni sanitarie alleate. Viene anche spesso utilizzato come libro di riferimento dagli studenti di medicina e dagli specializzandi nelle prime fasi della loro formazione. La lettura di questo libro consente di acquisire una visione completa della struttura e della funzione del corpo umano. Si comprenderà anche il modo in cui i vari sistemi corporei sono interconnessi. Inoltre, sarete in grado di apprezzare l’incredibile capacità del corpo di guarire da solo di fronte a malattie o lesioni.

Questo libro è il frutto della collaborazione tra due autori, uno proveniente dal campo dell’anatomia e della fisiologia e l’altro da quello della salute e della malattia. Ogni autore ha contribuito per circa la metà del materiale. Per produrre un libro unico di lunghezza ragionevole, a volte un autore ha continuato dove l’altro aveva lasciato. Tuttavia, i due autori hanno cercato di mantenere l’integrità di ciascun argomento utilizzando titoli separati ogni volta che un autore ha continuato la discussione di un argomento iniziato dall’altro.

Libri di biochimica per principianti

La biochimica è lo studio dei processi chimici negli organismi viventi. Biochemistry for Dummies è un’eccellente introduzione all’argomento, scritta in modo chiaro e diretto. Se siete alle prime armi con la biochimica, questo è il libro che fa per voi.

Biochemistry for Dummies fornisce un’introduzione accessibile al campo della biochimica, scritta in modo chiaro e diretto. Con questo libro, esplorerete il funzionamento interno degli organismi viventi a livello molecolare, compresi i processi e le vie biochimiche che permettono a piante e animali, compresi gli esseri umani, di crescere e funzionare.

Imparerete come le mutazioni genetiche e i fattori ambientali, come la dieta e gli agenti inquinanti, possono influenzare i processi biochimici e contribuire a problemi di salute come l’obesità, le malattie cardiache e i disturbi mentali.

Questi sono i titoli principali che non dovrebbero mancare nella collezione di appassionati e studiosi di biologia: da libri adatti a chi sta iniziando ad approcciare a questo mondo a volumi più approfonditi per chi desidera studiare la materia in modo decisamente più professionale.