Che i casino online “giochino” con la psicologia non è una novità: il gioco d’azzardo è di per sé un trigger della mente umana, quindi non stupirà nessuno sapere che dietro alle scelte di un sito di gaming ci siano sempre degli studi psicologici molto seri ed approfonditi.

A questo proposito un esempio tanto grande quanto recente sono i bonus senza deposito, promozioni molto semplici che proprio grazie alla loro semplicità ottengono effetti enormi: dove trovarli? Praticamente dovunque, ma c’è una guida su come individuare i migliori bonus senza deposito a disposizione gratuita.

Bonus senza deposito come esempio di psicologia

I bonus senza deposito sono delle promozioni nate poco tempo fa che si sono diffuse subito in lungo ed in largo venendo proposte dai casino online di tutto il mondo, compreso qui in Italia dove la maggior parte dei casino con licenza ADM/AAMS li propone regolarmente.

Questi bonus hanno un’entità meramente simbolica, consistono infatti in piccole cifre (normalmente dai 3 ai 7 euro) o modestissime forniture di free spin (i giri gratis o spins gratuiti) con cui giocare immediatamente una volta effettuata la registrazione di un conto sul casino online, prima ancora di dover effettuare alcun importo in deposito.

Quanto appena detto è il primo livello sul quale queste promozioni “lavorano” sul piano psicologico: nel mondo dei casino online una consuetudine molto amata dai giocatori sono i bonus di benvenuto, premi a cui hanno diritto in nuovi iscritti sul sito, bonus molto ricchi, ma da ottenere solo dopo che il giocatore ha completato sia la registrazione del conto che il primo deposito di un importo di denaro.

Fino a poco tempo fa, seppur con l’appagamento di un ricco bonus di benvenuto, i nuovi utenti davano per scontato di “dover mettere mano al portafogli” prima di poter giocare, ma con l’arrivo dei bonus senza deposito questa consuetudine è cambiata da un momento all’altro: ora i giocatori possono giocare subito e gratis, prima ancora di depositare denaro sul conto.

Viene da sé che questo generi un doppio tipo di appagamento: un giocatore sceglie un casino online con l’obbiettivo di giocare e con questi bonus può farlo subito e può farlo gratis, entrambi aspetti che mettono l’utente in condizioni ideali.

Però c’è di più: ai giocatori che utilizzano i bonus senza deposito viene richiesto di registrare il conto, ma si tratta di un’azione reversibile che non ha requisiti vincolanti che lascia l’utente libero di iscriversi, utilizzare il bonus e poi eventualmente scegliere di chiudere il conto senza mai avere alcun obbligo in termini di deposito minimo periodico.

Questa è stata una vera rivoluzione nel mondo del gioco d’azzardo online, grazie a questi bonus si è praticamente ribaltato l’asse tra giocatori e siti di gioco: ora gli utenti hanno appunto la possibilità di provare un casino online, che ha tutto l’interesse di “mettersi in mostra” per far sì che i giocatori vogliano saggiare le qualità del sito.

Chiaramente un cambiamento del genere, tutto a vantaggio dei giocatori, rappresenta il secondo livello su cui queste promozioni lavorano sul piano psicologico: il giocatore, e questo appunto grazie ad un regalo in termini di pochi euro o pochi free spin, si ritrova in mano la possibilità di giocare nell’immediato, di giocare gratis, di poter provare il casino online, tutto stando nella “posizione di forza”.

Quali vantaggio ne trae un casino online dal perdere la posizione di forza lasciando il controllo nelle mani dei giocatori? La risposta è molto semplice: in un panorama di siti di gioco così vasto, un sito web ha innanzitutto la necessità di farsi dare un’occasione.

Quando i giocatori, grazie a questi bonus, iniziano a familiarizzare con il casino online godendo dei suoi benefici, il sito avrà la possibilità di utilizzare tutta la propria potenza di fuoco in termini di scelte per la “manipolazione psicologica” dei giocatori.

Vale la pena di fare un riassunto di tutte le fasi in cui questi bonus lavorano a livello psicologico:

Fase 1 – Rendere la registrazione al sito il più semplice e conveniente possibile, questo attraverso l’offerta di un bonus attraente ed un sistema di registrazione che permetta condizioni ottimali in fase di apertura del contro;

– Rendere la registrazione al sito il più semplice e conveniente possibile, questo attraverso l’offerta di un bonus attraente ed un sistema di registrazione che permetta condizioni ottimali in fase di apertura del contro; Fase 2 – Far giocare subito, non appena la registrazione è ultimata e senza ulteriori attese;

– Far giocare subito, non appena la registrazione è ultimata e senza ulteriori attese; Fase 3 – Far giocare gratis, attraverso pochi euro in credito o alcuni giri gratis;

– Far giocare gratis, attraverso pochi euro in credito o alcuni giri gratis; Fase 4 – Permettere la prova del casino online, questo non è un requisito vincolante fare successivamente un deposito;

– Permettere la prova del casino online, questo non è un requisito vincolante fare successivamente un deposito; Fase 5 – Appagamento psicologico, che viene creato dalla summa di tutti i punti precedenti e ben dispone i giocatori nel loro periodo di prova (che nella maggior parte dei casi sfocia in una conferma della preferenza data attraverso un deposito di soldi utile a godere anche del bonus di benvenuto vero e proprio.

Quindi le promozioni come i bonus senza deposito vanno evitate?

Probabilmente in molti si staranno chiedendo se valga effettivamente la pena utilizzare i bonus senza deposito esponendosi a questa sorta di scambio, ma a questo proposito vale la pena ricordare che in un casino online tutto lavora sul piano psicologico.

La grafica del sito così come il suo logo stesso, il codice colore scelto, la tipologia di immagini, la costruzione di sezioni e sottosezioni, la gestione in menu: nulla è lasciato al caso, ogni dettaglio di un casino online è frutto di studi, sia di marketing che di psicologia, due pianeti che si incrociano molto spesso nell’universo del gioco online.

Non si tratta però di qualcosa che riguardi solo i casino online, perché anche per i contenuti è la stessa cosa: ogni slot machine, ogni fun game, ogni gioco da tavolo, tutte le scommesse, qualsiasi singolo contenuto di gioco di un sito di gaming è stato programmato e progettato con il fine di appagare numerosi aspetti della psicologia umana.

Le luci, i colori, i suoni, le animazioni: ogni dettaglio di una slot machine o di un fun game, è scientificamente scelto a fronte di studi avvenuti in precedenza e questa è buona parte delle ragioni del successo delle slot machine stesse, così come di fun games come il blackjack o il poker.

Tutto questo è per dire che una persona ha voglia di giocare anche per tutto questo e non solo per i giochi o per le molteplici vincite: è normale che ci si esponga consapevolmente a questo meccanismo psicologico costruito per “intrappolare” i giocatori e farli giocare il più possibile, che poi non è niente più e niente meno che quel che succede quando una persona entra fisicamente in un casinò o in una sala da gioco.

Il migliore consiglio che si possa dare ad un giocatore è invece di usare i bonus senza deposito e di goderne al massimo sfruttando l’opportunità di provare uno o più casino online, ma di farlo sempre in modo consapevole tenendo sempre un attento controllo su se stessi: il gioco d’azzardo è così legato alla psiche umana da essere anche una grave forma di dipendenza.

Non bisogna mai scordarsi della ludopatia, così come non bisogna mai scordarsi di articoli come questo che troppo spesso raccontano gli effetti di questa patologia che va prevenuta in tutti i modi, anche scegliendo solo i casino online che propongono la campagna di informazione Gioco Responsabile: un’iniziativa promossa da tutti i siti che offrono una licenza ADM / AAMS.