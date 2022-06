La Presidente di Parent To Parent Italia alla Pastorale Familiare dell’Arcidiocesi di Monreale

Nei giorni scorsi a Roccamena (Palermo) la Presidente di Parent To Parent Italia Marilina Sclafani è intervenuta alla Pastorale Familiare dell’Arcidiocesi di Monreale presentando l’Organizzazione impegnata nell’autismo e patologie ad esso correlate.

Si è ringraziato Sua Eccellenza, Monsignor Michele Pennisi, per avere sostenuto le famiglie dell’Associazione che navigano attraverso un’esperienza di vita orientata alla disabilità.

Ulteriore ringraziamento per il Professore Giuseppe Rotolo, che dirige con grande esperienza, professionalità ma soprattutto Amore per i Bambini Speciali, il Dipartimento per l’Autismo dell’Arcidiocesi monrealese coadiuvato da operatori straordinari.

La bellezza del modello del Professore Rotolo, nato dall’incontro tra la Cultura americana ed italiana e che si ispira alla Gestalt Disability Therapy, consiste essenzialmente nel prendere in carico tutta la Famiglia Speciale per implementare la consapevolezza di chi si prende cura di bambini e ragazzi affetti da Autismo.

Presente alla Pastorale, anche il Segretario di “Parent To Parent Italia”, Giorgia Butera.

Al termine dell’intervento della Sclafani è stato proiettato il video ideato e prodotto da Mete Onlus su Autismo e le uscite in Barca a Vela, organizzate grazie alla Partnership con la Lega Navale Italiana, sez. Palermo, ed il Presidente Beppe Tisci.