Johnson&Johnson, Sileri: “Probabile che ci sarà un limite d’età”

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ospite a Mattino 5, su Canale 5, ha affermato che al momento «non è possibile estendere il coprifuoco perché i numeri sono migliorati, ma non in quella forma che ci consente il ‘liberi tutti’».

Sileri ha poi detto che riaprire la scuola «è un piccolo rischio. È giusto in alcuni casi fare delle deroghe per chi non è pronto. I test salivari sono un’ottima soluzione per tutelare personale scolastico e famiglie».





Per Johnson&Johnson «oggi dovrebbe arrivare il via libera», ha preannunciato Sileri:«Immagino che verrà messo un limite di età preferenziale per gli over 55-60, dato che le rare complicanze osservate sono state sotto i 50 anni. L’importante è partire poiché il beneficio è superiore al rischio», ha concluso il sottosegretario pentastellato.

