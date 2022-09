Jane Fonda: “Ho il cancro, ho cominciato a curarmi”

L’attrice e attivista statunitense Jane Fonda ha annunciato su Instragram che le è stato “diagnosticato un linfoma non Hodgkin” e che ha “iniziato i trattamenti chemioterapici”.

“Questo è un cancro molto curabile. L’80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata – ha aggiunto -. Sono anche fortunata perché ho un’assicurazione sanitaria e ho accesso ai migliori medici e trattamenti. Mi rendo conto, ed è doloroso, di essere privilegiata. Quasi ogni famiglia in America ha avuto a che fare col cancro in un modo o nell’altro e troppe persone non hanno accesso alla qualità del servizio sanitario che sto ricevendo, e questo non è giusto”, ha concluso la 84enne.

I linfomi non-Hodgkin (LNH) sono un gruppo eterogeneo di tumori del sistema linfatico, ovvero delle cellule e nei tessuti che hanno il compito di difendere l’organismo dagli agenti esterni e dalle malattie e di garantire una corretta circolazione dei fluidi nell’organismo.

I linfomi LNH colpiscono in genere dopo i 65 anni e in Italia rappresentano circa il 3% cento di tutte le neoplasie.

Jane Fonda ha assicurato che la malattia non la fermerà nel suo impegno a difesa dell’ambiente: “Il cancro è un maestro e sono attenta alle lezioni che mi impartisce. Una cosa che mi ha già mostrato è l’importanza della comunità. E il cancro, insieme alla mia età, decisamente mi insegna l’importanza di adattarsi alle nuove realtà”.

