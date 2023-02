Integratori di magnesio per i bambini

Il magnesio è un sale minerale che viene utilizzato all’interno del nostro organismo per svolgere e regolare molte funzioni biologiche. È necessario, infatti, per il corretto funzionamento del corpo umano non solo negli adulti, ma anche nei bambini. Troppe persone, però, sono carenti di questo elemento, infatti i più recenti studi clinici compiuti hanno dimostrato che circa il 60% degli uomini e delle donne non soddisfano il loro fabbisogno di magnesio.

Il problema si riscontra anche nei bambini e negli adolescenti poiché hanno una maggiore sudorazione provocata dalla loro vita molto intensa. Con il sudore forse non tutti sanno che non si perdono soltanto i liquidi, ma anche i sali, tra cui appunto anche il magnesio. Bere soltanto l’acqua, perciò, non consente di reintegrare le perdite della sudorazione.

Il modo migliore per assumere magnesio è attraverso una dieta varia ed equilibrata e alimenti che ne contengono in quantità adeguata, spesso però questo non basta.

Ecco perché i bambini sono spesso carenti e diventa utile sopperire attraverso degli integratori specifici.

I fabbisogno di magnesio nei bambini e negli adolescenti

Fin da quando i bambini sono molto piccoli, è consigliabile fornire quotidianamente una quota di magnesio, fondamentale per la crescita e per garantire un corretto stato di salute.

I LARN sono delle tabelle che periodicamente vengono emesse dagli organismi competenti per fornire delle linee guida e delle indicazioni ufficiali sui quantitativi dei vari principi nutritivi e delle calorie che quotidianamente devono essere assunti. Queste tabelle sono differenziate in base alle varie fasce d’età e proprio per questo motivo sono analizzate anche le esigenze dei bambini.

È proprio tramite i LARN che è possibile verificare, ad esempio, che i bambini tra 1 e 3 anni dovrebbero assumere ogni giorno circa 65 mg di magnesio, quantità che aumenta con il crescere del ragazzo.

Il magnesio è naturalmente presente all’interno di molti cibi, soprattutto la frutta e la verdura fresca. In alcuni casi, anche bimbi che hanno un’alimentazione completa e bilanciata possono dover ricorrere a dei supplementi ad esempio perché presentano dei problemi di assorbimento o perché hanno delle maggiori esigenze di minerali o ancora perché hanno delle più elevate perdite di questi sali.

Cosa succede se un bambino ha delle carenze

È molto semplice accorgersi se un bambino ha delle carenze di magnesio. In particolare, i bimbi che hanno una carenza di tale sale minerale possono essere molto nervosi e irascibili con frequenti cambi di umore, avere difficoltà a dormire, con la possibilità di svegliarsi spesso durante la notte e presentare difficoltà nel concentrarsi. Molti bimbi, inoltre, manifestano fastidi muscolari anche a riposo.

Come agire?

L’intervento con un integratore di magnesio adatto ai bambini, sopra i 3 anni di età, può aiutare a porre fine alla carenza di questo minerale quanto prima Per farlo si può utilizzare Magnesio Supremo, disponibile in due gusti molto apprezzati: limone e ciliegia.

Ricorda l’importanza di seguire una dieta equilibrata e varia con uno stile di vita sano. Prima di assumere qualsiasi integratore leggere le avvertenze sulla confezione