Integratori alimentari e salute: guida alla scelta

L’uso di integratori alimentari è una pratica molto diffusa anche in Italia, dove il mercato si è fatto particolarmente ricco negli ultimi anni; la ricerca di benessere unita ad un nuovo approccio a quella che viene chiamata filosofia healthy, quindi all’attenzione spasmodica anche per quello che si mangia, ha portato ad un’attenzione maggiore per tutto ciò che ruota attorno al mondo dell’alimentazione.

Tradotto, oggi si è molto più informati rispetto al passato e si cerca di garantirsi una vita più lunga e salutare. Tutto questo passa inevitabilmente anche dall’integrazione a livello alimentare. Secondo una definizione del Ministero della Salute, gli integratori alimentari sono “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.

Come scegliere integratori alimentari

In sostanza si parla di prodotti alimentari la cui finalità è quella di accostare la dieta, quindi non di sostituire l’assunzione di cibo ma di andare ad integrare, per l’appunto, eventuali carenze. L’aspetto importante è legato alla scelta degli integratori alimentari da assumere, che dovrebbe essere sempre consigliata da un medico e non portata avanti in modo autonomo.

Spesso si tende ad affidare agli integratori alimentari una funzione che in realtà non hanno, pensando che da soli possano ovviare a determinate funzioni. Ad esempio si tende a pensare che, a livello sportivo, fare uso di integratori possa essere sufficiente di per sé per ottenere risultati importanti dal punto di vista fisico.

Integratori alimentari e attività sportiva

La realtà, ovviamente, non è così: gli integratori per lo sport, così come gli integratori bodybuidling (che sono tra i più diffusi) non bastano da soli a portare i risultati sperati. Nessun integratore può mai andare a sostituire un corretto piano di allenamento unito ad un regime alimentare bilanciato ed equilibrato.

Proprio come chi assume integratori per compensare determinate carenze non può comunque tralasciare la sfera alimentare, portando avanti una dieta sana alla quale aggiungere eventualmente integratori. In sostanza impegno, costanza e ricerca di uno stile di vita il più possibile sano non devono mai venire meno, tanto se si assumono integratori alimentari per la dieta quanto se si ricorre all’integrazione per attività sportiva.

Da ricordare poi che, per quanto concerne la sicurezza, gli integratori alimentari vengono immessi sul mercato previo controllo del Ministero della Salute stesso; sono quindi sottoposti ad una procedura di notifica dell’etichetta da parte Ministero della Salute. Quindi, ove superata, vengono immessi sul mercato in un apposito elenco.