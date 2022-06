In Sicilia 2.878 nuovi casi di Covid e 10 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Sono 2.878 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, su un totale di 16.285 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sulla pandemia emesso dal Ministero della Salute. Le persone decedute sono 10 (anche se molte di queste sono relative ai giorni precedenti), con il totale delle vittime da inizio pandemia che tocca quota 11.101. I ricoveri in degenza ordinaria sono 558 (-28 rispetto a ieri), in terapia intensiva sono 25 pazienti, uno in meno rispetto a 24 ore fa.

foto agenziafotogramma.it

