In 5 giorni perde fidanzato, madre e nonna, tutti uccisi dal Covid-19

In Florida, negli Stati Uniti d’America, una donna ha perso il fidanzato, la madre e la nonna in appena cinque giorni a causa del Covid-19.

Tiffany Devereaux e la sua famiglia vivono nell’area di Jacksonville a circa 30 minuti a sud del confine tra Georgia e Florida.

Devereaux ha perso la nonna sabato scorso, il suo fidanzato lunedì scorso e la madre mercoledì scorso.

“Ieri ho dovuto saltare il funerale di Meemaw per potere andare in ospedale per salutare mia madre”, ha raccontato laa ragazza, tra le lacrime, alla stampa locale.

Il fidanzato di Devereaux, Britt McCall di 35 anni, ha lavorato per il sistema scolastico della contea di Duval con il padre, il 60enne Mark McCall.

I membri della famiglia hanno riferito alla CNN che anche Mark McCall è stato infettato ed è morto all’inizio di venerdì. Sua madre è ancora in ospedale.

Tiffany Devereaux ha raccontato che la nonna di 85 anni era vaccinata ma già in cattive condizioni di salute. Il resto della famiglia no. Anche lei è risultata positiva al virus ma ha avuto sintomi lievi.

“Mi sento così persa. Non so cosa pensare o come sentirmi in questo momento. Voglio indietro i miei cari – ha detto la donna – Sono quelli che mi hanno sempre aiutato a superare tutti i momenti difficili della mia vita. E ora se ne sono andati tutti”.

Devereaux ha annunciatoo che ha intenzione di vaccinarsi e sta incoraggiando anche tutti gli altri a farlo.