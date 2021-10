Il viagra può essere utile nella chirurgia con gli stent?

I ricercatori affermano che il farmaco per il viagra potrebbe essere utile nella prevenzione degli effetti collaterali durante e dopo l'intervento di stent per problemi cardiaci.

I ricercatori affermano che il farmaco per il viagra potrebbe essere utile nella prevenzione degli effetti collaterali durante e dopo l’intervento di stent per problemi cardiaci.

Il Viagra, noto anche come sildenafil, potrebbe potenzialmente integrare l’attuale regime farmacologico utilizzato durante e dopo l’intervento di stent.

“Gli stent rivestiti con sildenafil potrebbero mostrare maggiori benefici nel ridurre la trombosi dello stent rispetto ad altri stent a rilascio di farmaco“, ha affermato il dott. Han-Mo Yang, autore principale dello studio e professore associato nella divisione di cardiologia presso il Seoul National University Hospital in Corea del Sud .

Come funzionano gli stent

Uno stent è un piccolo tubo a rete metallica o plastica che viene inserito in modo permanente nelle arterie coronarie di alcuni pazienti con malattie cardiache.

Gli stent aiutano a migliorare il flusso sanguigno e a ridurre la possibilità di infarto.

Gli stent sono più efficaci ma non sono privi di problemi.

“Quando posizioniamo lo stent, in realtà provoca più lesioni che se usiamo semplicemente un palloncino, e poi rimane questo corpo estraneo che il vaso sanguigno trova irritante“, ha affermato la dott.ssa Cindy Grines, professore di medicina presso l’Università di Hofstra. e presidente di cardiologia per il Northwell Health System.

Gli stent farmacologici

In risposta a questi problemi, i ricercatori hanno sviluppato stent “a rilascio di farmaco”, una tecnologia relativamente nuova approvata per la prima volta dalla Food and Drug Administration (FDA) nel 2003.

Gli stent a rilascio di farmaco utilizzano un rivestimento polimerico attorno allo stent per rilasciare lentamente un farmaco nel flusso sanguigno nel corso di circa un mese.

I farmaci più comunemente utilizzati in questo tipo di stent hanno lo scopo di limitare o inibire la formazione di tessuto cicatriziale, che impedisce il restringimento dell’arteria.

Tuttavia, gli stent a rilascio di farmaco hanno involontariamente aumentato il rischio di trombosi arteriosa, la formazione di un coagulo di sangue attorno allo stent.

L’uso del viagra

L’utilizzo del Viagra potrebbe consentire ai medici di mitigare entrambi i due principali pericoli, restenosi e trombosi arteriosa, durante e dopo l’intervento di stent.

Tuttavia, questa pratica deve essere validata su un’ampia scala di pazienti prima di poter essere confermata.

“Poiché il sildenafil è già utilizzato per altri scopi, questo farmaco potrebbe essere utilizzato nel mondo reale subito dopo aver ottenuto risultati positivi dalla sperimentazione clinica“, ha detto Yang a Healthline.

Anche con la storia medica di 20 anni del farmaco, ci sono alcuni potenziali problemi che devono essere considerati, ha detto Grines.

Il sildenafil è un vasodilatatore, il che significa che abbassa la pressione sanguigna e i medici dovrebbero stare attenti a questo dato che a un paziente potrebbe essere già stato prescritto un farmaco per la pressione sanguigna.

“Molte malattie coronariche si verificano negli uomini più anziani e hanno problemi alla prostata“, ha detto Grines. “Tutti dilatano i vasi sanguigni e abbassano la pressione sanguigna, e in combinazione potrebbe non essere una cosa sicura da fare“.

Tuttavia, uno stent a rilascio di sildenafil potrebbe diventare una nuova importante parte del trattamento delle malattie cardiache.

“Questa è potenzialmente una svolta molto eccitante, ma è così all’inizio del gioco, abbiamo davvero bisogno di testarla sui pazienti, su un gran numero di pazienti, per scoprire se sarà sicura ed efficace“, ha affermato Grines.

Allora, perché ci è voluto così tanto tempo per scoprire un altro vantaggio aggiuntivo da un farmaco così incredibilmente popolare e ben studiato come il Viagra?

“Il sildenafil è stato ampiamente studiato in pazienti con altre malattie come l’ipertensione polmonare e l’insufficienza cardiaca“, ha affermato Yang. “Non ho idea del perché [esso] non sia stato studiato nel campo degli stent coronarici“.