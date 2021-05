Il sesso è importante in una relazione? Alcune cose da considerare

Non si può cercare una risposta univoca a questo delicato argomento, durante la fase dell’innamoramento e della forte attrazione fisica il sesso può essere messo al primo posto. Con l’evoluzione del rapporto, attraversando le diverse fasi della relazione, il sesso ha ancora la stessa importanza? Di certo, ogni coppia vive la relazione in maniera differente ma facciamo delle considerazioni.

L’importanza del sesso nella coppia, alcune considerazioni

Parlare di sesso nella relazione, dopo un po’ di tempo, può essere un tasto dolente, è normale che non ci sia più quella cascata ormonale degli inizi in cui anche un semplice sguardo faceva eccitare. Tuttavia, non si può definire se il sesso è importante o meno, bisogna considerare le proprie convinzioni, i propri valori, i desideri fisici e la natura della relazione.

Il sesso non è necessario

Si dice che il sesso è il ‘termometro’ della relazione, quanta verità si nasconde dietro questa frase? Non è insolito vedere delle coppie felici e appagate che praticano il sesso una volta tanto. Sono molte le condizioni per cui le persone non voglio fare sesso:

avere una libido bassa (nota anche come “desiderio sessuale”);

convivere con una condizione medica di base, come il dolore cronico;

essere celibe e voler astenersi dal sesso prima del matrimonio.

Questo non vuol dire che il partner non sta amando o che ci sono dei problemi nella relazione, la linea di fondo è che l’attività sessuale non è necessaria per una relazione sana.

Il problema sorge quando per un partner è importante e per l’altro no. Molte persone cercano la connessione tramite il rapporto sessuale che non è vissuto solo come un unione fisica ma anche emotiva. Non c’è da screditare nessuno dei due punti di vista, piuttosto trovare un filo di unione quando si è possibile.

Le ragioni per cui il sesso può essere una parte importante della relazione

Ci sono diverse ragioni per cui l’attività sessuale può essere parte importante della relazione:

Potrebbe essere un’opportunità per legare con il tuo partner.

Potrebbe essere un’opportunità per mostrare al tuo partner amore e affetto.

Potresti sentirti più sicuro nella tua relazione se fai sesso spesso.

Potrebbe essere semplicemente piacevole e divertente.

Potresti provare a rimanere incinta.

I benefici di una regolare attività sessuale

Ci sono molte ragioni per cui fare sesso fa bene al cervello, al corpo e alle relazioni.

Molte persone hanno motivazioni emotive per fare sesso. Ci sono una varietà di benefici emotivi del sesso, tra cui:

Potrebbe migliorare la tua autostima.

Potrebbe aiutarti a connetterti con il tuo corpo in modo piacevole.

Potrebbe aiutarti a legare con il tuo partner e potrebbe essere un modo per esprimere amore e prendersi cura dell’altro.

Può alleviare lo stress.

Il sesso può fare bene anche al corpo e alla salute fisica. Ad esempio, alcune ricerche suggeriscono che il sesso:

migliora la funzione immunitaria. Uno studio del 2004 ha dimostrato che le persone che hanno fatto sesso più frequentemente avevano un sistema immunitario migliore;

é una forma di esercizio leggero. Uno studio del 2013 ha dimostrato che si ottiene un allenamento sorprendentemente buono facendo sesso.

migliora la salute del cuore. Uno studio del 2010 ha rilevato che fare sesso regolarmente può ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiache;

migliora la funzione cognitiva. Uno studio del 2016 ha rilevato che le persone sessualmente attive di età compresa tra 50 e 90 anni avevano una memoria migliore;

lenisce il mal di testa. Uno studio del 2013 ha dimostrato che il sesso può alleviare l’emicrania o il mal di testa a grappolo.

Questo non significa che le persone che si astengono dal fare sesso diventeranno sicuramente malate fisicamente o avranno problemi emotivi – significa solo che le persone che fanno sesso possono vedere miglioramenti anche in altre aree.

Questi benefici non dovrebbero essere usati per indurre le persone a fare sesso se non vogliono farlo.