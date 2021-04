I vaccini anti Covid-19 contengono adiuvanti?

Molti vaccini contengono adiuvanti che, a volte, aumentano la loro efficacia in modo molto significativo. Ma non sempre sono necessari.

Questo perché i vaccini spesso contengono agenti infettivi inattivati ​​o incompleti e ciò rende difficile per il sistema immunitario individuarli. L’adiuvante serve, pertanto, a segnalare la presenza dell’agente patogeno e a stimolare l’immunità innata. Serve anche ad ampliare il target del vaccino, rendendolo efficace in nuove popolazioni che altrimenti non risponderebbero a sufficienza all’immunità. Ma non sono sempre necessari.





Vaccini senza adiuvanti

«Vaccini vivi, vaccini RNA e vaccini virali non contengono un adiuvante, la loro natura consente di stimolare in modo soddisfacente il sistema immunitario innato», spiega la Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF).

Questi comprendono i seguenti vaccini:

Pfizer / BioNTech (vaccino a RNA);

Moderna (vaccino a RNA);

AstraZeneca (vaccino virale vettoriale);

Johnson & Johnson (vaccino virale vettoriale);

Sputnik V (vaccino vettore virus russo);

Curevac (vaccino a RNA).

Vaccini con aduvianti

I vaccini inattivati ​​e i vaccini proteici contengono adiuvanti:

Sanofi (vaccino proteico ricombinante con adiuvante);

Novavax (vaccino con nanoparticelle ricombinanti con adiuvante);

Sinovac (vaccino cinese con virus intero inattivato);

Sinopharm (vaccino cinese con virus intero inattivato).

In particolare, l’adiuvante vaccinale Sanofi è prodotto nello stabilimento francese di Saint-Amand-les-Eaux. È composto in particolare da squalene (una sostanza naturale che si trova in piante e animali) e da DL-alfa-tocoferolo (vitamina E).