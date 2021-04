Rischi delle tecnologie digitali negli adolescenti: ansia, paura e depressione

I nuovi media hanno cambiato le abitudini d’interazione sociale, gli adolescenti sono sempre più connessi e più vicini ai rischi delle tecnologie digitali.

L’impatto delle tecnologie digitali

Vi sono crescenti preoccupazioni circa l’impatto delle tecnologie digitali sul benessere emotivo dei giovani adolescenti, in particolare per quanto riguarda la paura, l’ansia e la depressione.

Le 2 categorie di salute mentale di ansia e depressione hanno i sintomi in sovrapposizione e comorbilità.

Oggi le ricerche si occupano della natura interattiva dei nuovi media, in particolare dei social media, e del loro impatto su ansia e depressione. Un numero crescente di ricerche conferma la relazione tra media digitali e depressione.

I ricercatori si sono focalizzati su differenti aree che andremo ad esplorare.

Ansia derivante dalla mancanza di capacità di regolazione delle emozioni a causa dell’uso sostitutivo dei media digitali

Un adolescente che si trova a provare ansia o emozioni di angoscia e non sa come gestirle allora si andrà a rifugiare nelle tecnologie digitali per evitare queste esperienze emotive.

La regolazione delle emozioni è un’abilità importante che si sviluppa nell’infanzia e nell’adolescenza perché gli individui imparano a gestire e far fronte a forti emozioni sperimentandole e sviluppando processi di regolazione interna.

L’uso problematico di Internet è associato ad avere maggiori difficoltà nella regolazione delle emozioni e i sintomi della depressione predicono un aumento dell’uso di Internet per la regolazione dell’umore, che “sembra agire come un regolatore disfunzionale del disagio emotivo”.

Ansia sociale e depressione dovute alla mancanza di interazione sociale a causa dell’uso sostitutivo dei media digitali

Il disturbo d’ansia sociale è una malattia psichiatrica caratterizzata dalla paura di imbarazzo o umiliazione, che porta all’evitamento di situazioni sociali. Il disturbo interferisce con il funzionamento sociale e lavorativo e aumenta il rischio di abuso di sostanze e suicidio.

I ricercatori hanno documentato che le opzioni di invio di messaggi di testo, messaggistica istantanea ed e-mail sono diventate preferite da alcune persone rispetto alle interazioni faccia a faccia per alcuni tipi di contatto. Sebbene questa preferenza sia comprensibile, il comportamento può effettivamente aumentare il rischio negli individui vulnerabile al disturbo d’ansia sociale sfociando in: “dipendenza da Internet come sbocco sociale con l’esclusione delle interazioni faccia a faccia”.

Ansia a causa delle preoccupazioni di essere inadeguatamente connessi

L’uso della tecnologia sociale (p. es., sms, messaggistica istantanea, e-mail) è diventato un metodo di comunicazione primario per la maggior parte dei giovani adulti e l’interruzione dell’uso di queste tecnologie può portare ad un aumento dei livelli di ansia. In Giappone, i ricercatori hanno notato ansia negli studenti (età media = 18,4 anni) tale che quando non hanno ricevuto una risposta immediata al loro messaggio di testo, hanno sentito il timore di essere isolati.

Ansia, depressione e suicidio come conseguenza del cyberbullismo e di altri comportamenti di utilizzo dei media

Esiste un grado sostanziale di sovrapposizione tra gli adolescenti che molestano gli altri offline e quelli che si dedicano al cyberbullismo (allo stesso modo, le vittime di cyberbullismo sono spesso vittime di cyberbullismo offline); e gli adolescenti che soffrono di cyberbullismo corrono un rischio maggiore di una vasta gamma di problemi di salute mentale e fisica. La maggior parte delle vittime riferisce sentimenti negativi, come imbarazzo, preoccupazione, paura, depressione o solitudine dopo eventi di cyberbullismo che possono condurre al pensieri suicidi e atti autolesionistici.