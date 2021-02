I miei genitori anziani sono vaccinati ma io no: posso andare a trovarli?

Per molto tempo gli anziani si sono trovati in una condizione di isolamento dai familiari per stare al riparo dal Covid-19, oggi un po' di luce sembra...

Gli anziani hanno la priorità per ricevere il vaccino COVID-19.

hanno la priorità per ricevere il vaccino COVID-19. Molte famiglie potrebbero presto trovarsi in una posizione in cui gli anziani vengono vaccinati, ma i loro figli e nipoti non lo sono.

Fino a quando una parte maggiore della popolazione non sarà vaccinata e la trasmissione del virus nella comunità non sarà diminuita, sarà ancora necessario praticare l’allontanamento fisico e indossare la mascherina, dicono gli esperti.

Per molto tempo gli anziani si sono trovati in una condizione di isolamento dai familiari per stare al riparo dal Covid-19, oggi un po’ di luce sembra essere apparsa: i vaccini anti Covid-19 sono prioritari per questa categoria di persone. La domanda è: le persone anziane possono stare serene nell’incontrare figli e parenti perché vaccinate?

La vaccinazione è sufficiente a permettere la socialità anche tra chi non è vaccinato?

Sebbene il vaccino offra certamente una maggiore protezione, gli esperti avvertono che ci vorrà ancora del tempo prima che la vita torni alla normalità.

Ciò include l’aspetto delle visite con i propri cari.

“È entusiasmante per le persone che sono state vaccinate pensare di riprendere di nuovo quelle cose, ma non siamo ancora fuori dai guai”, ha detto il dottor Ronan Factora, del Center for Geriatric Medicine della Cleveland Clinic. “È un processo.”

Mentre gli Stati Uniti continuano il lancio del vaccino, le persone di età superiore ai 75 anni, insieme ai lavoratori essenziali in prima linea, ricevono la priorità per ricevere l’iniezione dopo il personale sanitario e i residenti delle case di cura.

Nella fase successiva, il vaccino verrà offerto alle persone dai 65 ai 74 anni e agli adulti con patologie di base.

Questo metterà molte famiglie in una situazione in cui gli anziani vengono vaccinati ma i loro figli e nipoti no.

Il rischio non è zero

La dottoressa Colleen Kelley, professore associato di malattie infettive presso la Emory University School of Medicine, ha affermato che mentre il vaccino sta spostando il paese nella giusta direzione, “non siamo in una situazione di rischio zero e alcune cose devono accadere prima di arrivare anche a una situazione di rischio minimo. ”

Queste cose includono la vaccinazione della maggior parte della popolazione e il controllo della trasmissione comunitaria del COVID-19.

“Siamo ancora a livelli ben al di sopra di quelli che abbiamo visto durante l’impennata estiva nella maggior parte dei luoghi”, ha detto Kelley, che è anche un ricercatore principale per gli studi clinici sui vaccini di fase 3 Moderna e Novavax presso il sito di ricerca clinica di Ponce de Leon.

Le stesse misure protettive che sono state in atto per prevenire la diffusione del COVID-19, tra cui l’allontanamento fisico, l’uso di maschere e una buona igiene delle mani, dovrebbero continuare a essere praticate quando si visitano i propri cari.

“Oggi a febbraio, vorrei fare le stesse cose che stavo facendo a dicembre”, ha detto Kelley. “Visita all’aperto ove possibile. Ma dobbiamo ancora mantenere gli incontri molto ristretti e limitati il più possibile “.

Uno dei motivi è che qualunque sia il vaccino che un individuo riceve, non sarà efficace al 100%. “Anche con il 94 o il 95 per cento di efficacia con il vaccino Moderna e Pfizer, hai ancora quel rischio”, ha detto Factora.

Alla velocità con cui il virus si sta diffondendo in tutto il paese, anche quella probabilità del 5% può essere ancora rischiosa.

“Anche se il vaccino ti protegge, c’è ancora il rischio che tu lo contragga e per gli anziani, sarai ancora a maggior rischio di malattie gravi, ospedalizzazione e morte rispetto al resto della popolazione”, Factora ha detto.

Inoltre, non è ancora noto quanto bene il vaccino proteggerà dalle varianti emergenti del virus che sono più contagiose.

“Questo è qualcosa che gli scienziati stanno studiando, ma ci vorrà del tempo per capirlo”, ha detto Factora.

Quali attività sono sicure per gli anziani che sono stati vaccinati?

Non c’è attività a rischio zero mentre il virus è ancora in circolazione. Ma gli anziani che sono stati vaccinati dovrebbero sentirsi più sicuri nel prendere parte ad attività con persone considerate a basso rischio.

“In particolare attività all’aperto e in particolare riunioni di piccole dimensioni, se vedi membri della famiglia che non sono vaccinati ma praticano ancora l’allontanamento sociale e indossano maschere”, ha detto Factora, “dovresti sentirti più sicuro perché ora hai una protezione aggiuntiva con il vaccino.”

Tuttavia, c’è un’ulteriore complicazione per molte famiglie: il vaccino non è stato autorizzato per l’uso nei bambini.

Il vaccino Pfizer è stato autorizzato per le persone di età pari o superiore a 16 anni, mentre il vaccino Moderna è stato autorizzato per le persone di età pari o superiore a 18 anni.

“Non c’è un tempo in cui ci aspettiamo che i nostri bambini vengano vaccinati”, ha detto Kelley.

Ciò può essere particolarmente preoccupante quando si tratta di bambini più grandi e adolescenti che hanno maggiori probabilità di avere cerchie sociali più ampie.

“In questi casi, penso che sia una buona idea per gli anziani fare domande prima di una visita su dove sono stati i loro nipoti negli ultimi 10 giorni“, ha detto Factora.

Gli esperti hanno affermato che una volta che tutti nella tua cerchia sociale sono stati vaccinati, il rischio di trasmissione di COVID-19 diminuisce.

Sebbene ciò possa richiedere del tempo per le famiglie con più generazioni, gli anziani dovrebbero sentirsi più a loro agio nel trascorrere del tempo con i coetanei della stessa età che sono stati vaccinati.

“Se vieni vaccinato e le persone all’interno della tua cerchia vengono vaccinate, dovresti avere maggiore fiducia che avrai meno probabilità di contrarre il COVID-19”, ha detto Factora.

Continuando: “Impegnarsi in attività sociali come giochi di carte e cene comuni con amici e vicini che sono stati anche vaccinati, dovrebbe darti un migliore senso di sicurezza”.

Fino a quando una parte maggiore della popolazione non sarà vaccinata e la trasmissione della comunità diminuirà, gli anziani dovrebbero comunque stare lontani dagli spazi chiusi che sono scarsamente ventilati.

“Bar, ristoranti, stanze affollate, luoghi dove c’è molta gente – queste sono circostanze che sono ancora considerate a più alto rischio e che dovrebbero essere evitate”, ha detto Factora.