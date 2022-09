I cuscini in lattice per riposare a contatto con la natura

Per produrre il lattice occorrono alberi dai quali viene estratta la linfa che occorre per creare i migliori cuscini in lattice per riposare bene tutta la notte.

Più alberi ci sono, più il nostro pianeta sarà contento

Per natura nemici degli acari della polvere, i guanciali con interno in lattice possono essere suddivisi in due categorie distinte, dalle caratteristiche principali molto simili e molto diverse dai comuni guanciali avvolgenti in memory foam.

I guanciali in lattice si distinguono in due tipologie di prodotto:

Entrambi sono materiali ricavati dall’albero della gomma. Un’estrazione ne ricava una linfa che da liquida viene trasformata in solida ed immessa in percentuale nella mescola che comporrà i guanciali.

I gunciali di sintesi sono: i 100% lattice o schiuma di lattice, composti da almeno il 15% dal liquido estratto. Questa opzione viene riprodotta in fabbrica per poter abbassare il prezzo e la richiesta continua della linfa. La differenza tra i sintesi e i naturali, principalmente, riguarda il prezzo e il peso, decisamente più alto nel naturale.

Il lattice di origine naturale, sempre più difficile da trovare, contiene almeno l’85% della linfa e risulta essere un prodotto ben più elastico rispetto al primo.

Guanciali in schiuma di lattice o definiti per legge 100% lattice.

Elastici, porosi e traspiranti sono cuscini per natura antimicrobici e anallergici, adatti a coloro che soffrono di asma o sono allergici agli acari della polvere.

I migliori cuscini più salutari, ecologici e antibatterici con un anima in lattice di origine naturale. Guanciali più elastici rispetto alla schiuma di lattice, permettono di riposare in modo sano distribuendo testa e collo in modo ottimale. Consigliati anche per i più piccoli

Acquistare un guanciale in 100% lattice o lattice di origine naturale?

Sono ambedue dei supporti per testa e collo molto comodi, elastici che esercitano una spinta dal basso verso l’alto ai pesi che incontrano. Differentemente dai guanciali in memory foam che ospitano, deformandosi i pesi del corpo, il lattice contribuisce ad accogliere le forme ma la spinta è decisamente contraria.

Il vantaggio di un guanciale in lattice è appunto l’areazione al suo interno e la capacità di aiutare a muoversi usufruendo del modo pneumatico del materiale.

I cuscini in lattice sono producibili e vendibili in due tipologie di forma. La classica forma a saponetta, generalmente alto da 11/12 centimetri e la forma per cervicale a doppia onda.

Entrambe le tipologie di cuscino possono essere vendute con diverse tipologie di federe, dalla classica in cotone fino al più tecnico dei tessuti, il Cooler, un tessuto che cattura la temperatura corporea in cambio di freschezza. Da non dimenticare la più classica e venduta federa in aloe vera, sempre apprezzata per le sue doti energizzanti.