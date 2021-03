I 5 campanelli d’allarme dell’artrosi cervicale

L’ artrosi cervicale (o spondilosi cervicale) è un fenomeno artrosico che interessa la porzione cervicale della colonna vertebrale.

L’artrosi cervicale può per lungo tempo non dare segni ma è un fenomeno caratterizzato da alcuni campanelli d’allarme che possono aiutarti nel porre rimedio.





Artrosi cervicale: di cosa si tratta?

L’artrosi cervicale è definita anche spondilosi cervicale, difatti è un fenomeno artrosico che interessa la porzione cervicale della colonna vertebrale. Ciò che si avverte è dolore e rigidità al collo.

Se vogliamo fare accenno alla fisiologia, nell’artrosi cervicale si assiste ad una progressiva degenerazione delle superfici articolari delle vertebre, dei dischi intervertebrali e dei legamenti: la cartilagine si ‘consuma’ e i dischi si disidratano.

Cosa comporterà questo processo? Uno sfregamento delle superfici ossee tra di loro determinando un’infiammazione.

Le cause dell’artrosi cervicale

Nonostante ci sia una correlazione tra l’aumentare dell’età e l’artrosi cervicale, ci sono dei fattori di rischio modificabili:

Una postura scorretta, ad esempio quando si passa molto tempo davanti al pc.

Stare in una certa posizione per molto tempo (es. i lavori sedentari e ripetitivi).

Delle sollecitazioni a livello articolare. Avrai sentito parlare del colpo di frustra in seguito ad un incidente stradale, bene, questo può determinare una sollecitazione che comporta un’evoluzione in artrosi nel tempo.

Praticare alcuni sport.

Lo stress ossidativo dato dal consumo di alcol etilico e fumo.

I sintomi dell’artrosi cervicale

In precedenza abbiamo detto che spesso l’artrosi è asintomatica, sì, è vero quando è di lieve entità. In questi casi si entra a conoscenza dello stato patologico per caso, in seguito ad un esame radiografico prescritto per altri motivi.

Nel caso della presenza di una sintomatologia si avvertiranno principalmente dolore e rigidità articolare in ogni momento.

A volte sono anche presenti cefalea, nausea e vergini.

Il dolore seppur abbia un andamento cronico e progressivo può presentare dei periodi asintomatici.

Il dolore, nelle prime fasi, può essere assente e comparire solamente muovendo il capo.

Potrebbe comparire il mal di testa simile al dolore emicranico

La rigidità articolare si manifesta soprattutto dopo un periodo di immobilità prolungato (durante la notte).

Le vertigini possono comparire dopo aver mantenuto una posizione obbligata o durante alcuni movimenti della testa e possono essere associate a nausea e disturbi visivi.

Tuttavia, è importante sottolineare che diversi sintomi descritti possono appartenere ad un altro tipo di quadro clinico, dunque è importante recarsi dal medico per una corretta diagnosi.

I 5 campanelli d’allarme

Stiamo per svelarti quali sono i 5 campanelli d’allarme, se pensi di vivere questa condizione ti consigliamo di recarti dal medico preventivamente:

Dolore particolarmente violento o che non si modifica con i comuni farmaci antalgici.

Formicolio o deficit della sensibilità a un arto.

Deficit di forza, globale o segmentario, a un arto.

Improvvisa comparsa di un deficit visivo.

Sintomatologia vertiginosa e disequilibrio.

La diagnosi sarà accertata tramite una radiografia del rachide cervicale.