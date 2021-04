Uno studio giapponese e australiano ha dimostrato che gli esseri umani potrebbero diventare velenosi : le ghiandole salivari dei mammiferi e quelle velenose dei serpenti hanno lo stesso legame genetico.

Gli essere umani potrebbero diventare velenosi come il Letaïpan del deserto o il polpo dagli anelli blu? Uno studio ha cercato di dimostrare che gli uomini potrebbero essere in grado di produrre veleno. Sembra assurdo ma non lo è così tanto, ecco perché.





Gli esseri umani possono diventare velenosi?

I ricercatori giapponesi e australiani hanno pubblicato uno studio il 29 marzo. Hanno spiegato che le ghiandole salivari dei mammiferi e le ghiandole velenose dei serpenti avevano lo stesso legame genetico.

Ma non è tutto. Secondo la loro ricerca, gli esseri umani hanno anche la possibilità di produrre callicreina che può essere trovata in vari veleni prodotti dagli animali. Agneesh Barua spiega nello studio:

“Molti scienziati intuitivamente credevano che ciò fosse vero, ma questa è la prima prova reale e solida per la teoria secondo cui le ghiandole del veleno si sono evolute dalle prime ghiandole salivari. E mentre i serpenti continuavano a impazzire incorporando molte tossine diverse nel loro veleno e aumentando il numero di geni coinvolti nella produzione del veleno, i mammiferi come i toporagni producono un veleno più semplice che ha una forte somiglianza con la saliva“.

Un cambiamento possibile?

Tuttavia, è improbabile che gli esseri umani svilupperanno mai questa capacità. Perché diventi velenoso, dovremmo cambiare completamente il nostro modo di vivere – dovremmo difenderci, per esempio – e la nostra dieta dovrebbe essere completamente modificata. Qualcosa che è quindi improbabile che accada presto.