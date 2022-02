Gli acquisti presso le farmacie online diventano ancora più convenienti con Widilo

L’esplosione dell’e-commerce ha riguardato qualsiasi settore merceologico, compresi quelli caratterizzati da un legame storico quasi inscindibile come quello intercorrente tra cliente e farmacista. Solitamente ci si reca in farmacia per l’acquisto urgente di medicinali, ma negli ultimi anni questi punti vendita hanno cominciato ad arricchire la propria offerta, integrandola con tutta una serie di proposte sempre collegate alla salute e al benessere, ma per i quali l’acquisto può essere differibile e non legato quindi a necessità immediate.

E sono proprio questi tipi di articoli che stanno determinando il successo delle farmacie online, degli store virtuali che permettono di comprare qualsiasi prodotto presente in un negozio fisico, fatta eccezione per quelli per cui è richiesta una ricetta del medico. Stiamo parlando di risparmi spesso consistenti, che premiano gli acquirenti che hanno un minimo di lungimiranza perché gli permette di fare scorta di articoli che sicuramente si renderanno utili nel breve periodo. Questi store possiedono ovviamente tutte le autorizzazioni del caso, e spesso sono una prosecuzione dell’attività fisica nel mondo virtuale. Questo garantisce qualsiasi tipo di acquisto del cliente che oltre a risparmiare tanti soldi, ha la certezza che i prodotti che compra sono originali e sicuri.

Ma a parte i prezzi più bassi, è possibile aggiungere risparmio a risparmio tramite siti come Widilo, una piattaforma che permette agli utenti iscritti di avvantaggiarsi di strumenti aggiuntivi per fare acquisti ancora più convenienti come il cashback e i codici sconto.

Come si può risparmiare con Widilo

Widilo nasce con l’obiettivo di aiutare i suoi iscritti a risparmiare denaro durante il loro shopping virtuale e non soltanto in relazione ad eventi particolari o al calendario dei saldi come succede nel commercio tradizionale, ma nel corso di tutto i dodici mesi dell’anno.

Chi usa Widilo può usare l’opzione cashback per ricevere una percentuale su quello che viene speso per gli acquisti, mentre utilizzando dei codici sconto appositi si avrà diritto a riduzioni particolarmente interessanti grazie a tutta una serie di partnership con brand conosciuti sia a livello nazionale che internazionale. Codici sconto e cashback non solo fanno risparmiare in maniera istantanea, ma questo tipo di opzioni offrono la possibilità alle aziende di farsi scoprire da potenziali clienti. Un’occasione di crescita per chi fa business, ma anche per il cliente finale che avrà a disposizione una rosa di possibili store molto più ampia e competitiva. Prova subito, ricevi un rimborso sui farmaci con il Cashback Farmasave e comincia a risparmiare.



Opzione Cashback

Sul sito di Widilo sarà possibile trovare tutta una serie di convenzioni cashback con tantissimi partner, con una varietà di proposte che abbraccia virtualmente qualsiasi ambito commerciale. Questo, proprio per garantire un’offerta quanto più completa all’utente.

Il sistema è semplice e intuitivo e dà la possibilità di guadagnare denaro ogni volta che si sceglie di acquistare online. Il cashback non è altro che un rimborso, che può variare tra il 2 e il 15%, che viene calcolato sull’importo finale dell’ordine escluse le spese di spedizione e le eventuali tasse.

Attiva il Cashback Amicafarmacia su tutti i tuoi ordini per rendere i tuoi acquisti ancora più convenienti.

Codici sconto

Con i codici sconto le aziende sfruttano la passione dei clienti per il risparmio, rendendolo divertente per aumentare il proprio giro d’affari. Questo tipo di strategia viene usata soprattutto in alcuni periodi dell’anno ed è sempre molto gradita da chi deve effettuare degli acquisti. Un aspetto talmente vincente che è stato mutuato anche dal commercio tradizionale. Sul sito di Widilo troverai un’ampia rassegna di codici sconto, alcuni dei quali proposti in esclusiva grazie alla collaborazione con alcuni dei marchi più rinomati. Per sfruttarli basterà inserirli negli spazi appositi durante la procedura d’acquisto.