Giorgia Butera (Mete Onlus): “Riprendo il mio impegno per la prevenzione oncologica”

Giorgia Butera, sociologa della comunicazione, scrittrice e Presidente Mete Onlus, da sempre è impegnata nella tutela dei diritti umani internazionali partendo dal territorio siciliano. Grande attenzione per la dignità umana di ogni soggetto vulnerabile, in particolare donne e bambini.

Impegno civile, ricerca sociale ed empowerment, sono gli elementi primari del suo impegno.

Una vita intensa, condizionata da due importanti problemi di salute. Nel 2010 un bruttissimo incidente stradale la costringe a stare a letto per quasi 3 anni avendo subito problemi al midollo. Ed inizio 2019, una diagnosi netta, una sola parola: Cancro.

“Io ho scelto di raccontare la mia malattia, l’ho fatto alcuni mesi dopo aver ricevuto la diagnosi. Guardando una mia immagine, non mi sono più riconosciuta, e così un post nei social ha dato il via ad una narrazione naturale. L’ho fatto, perchè la condivisione mi ha aiutata, ma ancor di più, mi ha permesso di aiutare molte persone trovando in me la forza per reagire. Ad un certo punto, però, ho avuto bisogno di occuparmi della mia salute, lontano da ogni frastuono. In me, anche la necessità di allontanarmi da chi ha utilizzato la malattia per ferirmi. Un fatto non singolare, molte donne affette da patologia oncologica si ritrovano a dover subire attacchi”, racconta la Butera.

Così, nel 2020, attraverso Mete Onlus, nasce la Campagna di prevenzione Oncologica “Dipende da Te”, un impegno forte e delicato, che oggi riprende il suo cammino grazie all’unione di più donne che insieme desiderano testimoniare quanto sia fondamentale la prevenzione.

Mete Onlus nasce nel 2015, e così come sancito nello Statuto: “I Focus primari, oltre quelli che riguardano i diritti umani, tout court, sono quelli legati ai temi giuridici, sanitari e di istruzione”.