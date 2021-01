Gelli: “Vaccini anti Covid-19 a persone non a rischio, intervenire subito”

Federico Gelli, presidente della Federazione Italia in Salute, ha affermato: «la denuncia del presidente Fnomceo, Anelli, è molto grave e va ascoltata. Solamente 790.251 le dosi di vaccino somministrate agli operatori sanitari, su un totale di 1.312.275. A quanto pare 397.583 dosi sono state invece iniettate a personale non sanitario e non appartenente alle altre aree a rischio come ad esempio quelle degli ospiti delle Rsa e degli over 80».

«Tutto questo non è accettabile – ha aggiunto – Ancor di più alla luce dei ritardi nelle consegne. È quanto mai urgente la pubblicazione del Decreto di natura non ordinamentale del Ministero della Salute, richiamato dal comma 457 della manovra, per rendere chiaro e vincolante quanto previsto dal piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov.2. Non possiamo tollerare che di fronte ad una problematica così rilevante ogni Regione faccia autonomamente ciò che vuole».

LEGGI ANCHE: Varianti Covid-19, Ricciardi: “Tutta Italia va messa in zona rossa”