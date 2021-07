Frutta e verdura bio: non si arresta il successo della spesa online

Cresce l’interesse nei confronti della spesa online e, in particolare, di frutta e verdura bio. Secondo dati pubblicati da Osservatorio Sana 2020, complice il recente scenario pandemico, il 34% degli italiani, nell’ultimo anno, ha deciso di aderire a modelli di consumo più consapevoli, favorendo modalità di acquisto completamente digitali e inserendo, nel carrello della spesa online, uno o più prodotti provenienti da agricoltura biologica.

Non è un caso che il ricorso all’e-commerce, per questa categoria di alimenti, nell’ultimo anno, abbia fatto registrare numeri da record. A far gola, la possibilità di guastare, in tempi record, frutta e verdura bio di altissima qualità, avvalendosi di formule che portano i migliori prodotti biologici, dall’orto direttamente sulle tavole dei consumatori.

In particolare, secondo i dati rilevati dall’Osservatorio, la vendita di alimenti bio tramite canali online, con un totale di 46 milioni di euro, ha segnato un aumento del 143% rispetto ai valori rilevati solo dodici mesi prima. La tendenza ha fatto registrare un incremento record, in prossimità del primo lockdown, del +214%, che si è mantenuta ben salda anche nel post restrizioni, quando il ritmo di crescita degli acquisti bio online, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha raggiunto un valore del +182%.

Prodotti bio online: dalle aziende alla consegna rapida, i fattori alla base del successo

Oggi, a distanza di un anno dall’exploit degli acquisti bio tramite e-commerce, il trend che spinge a comprare frutta e verdura online è diventato una routine ben consolidata nelle abitudini degli italiani. Il merito va ad aziende agricole che ogni giorno operano attivamente per coltivare alimenti bio di ottima qualità e che ne garantiscono la rapida consegna tramite formule di vendita innovative.

Tra queste, ad esempio, c’è quella di panierebio.com, il portale che permette di acquistare prodotti biologici certificati direttamente dal produttore e riceverli comodamente a domicilio senza alcun compromesso sulla qualità. Complice di questo processo, l’esperienza di una delle più importanti realtà agricole del sud Italia, Natura Iblea, che dal 1988 coltiva, raccoglie e mette in vendita il meglio delle sue produzioni, nel pieno rispetto dei processi naturali.

Ed è proprio grazie alla possibilità di avvalersi, anche online, di realtà agricole che hanno fatto della cura, dell’esperienza, ma soprattutto della sostenibilità, il loro focus principale, che la spesa online di frutta e verdura bio a domicilio oggi garantisce un’esperienza d’acquisto al pari o superiore a quella del reparto biologico del supermercato.

Tutti prodotti commercializzati su Panierebio.com, infatti, sono a km zero, scrupolosamente coltivati su oltre 120 ettari di terreno, in regime di agricoltura biologica (reg. CE 834/07), cui si affianca il lavoro costante di numerosi piccoli coltivatori bio locali. Le terre sono quelle della Sicilia sud-orientale, un territorio generoso, particolarmente vocato all’agricoltura, in cui i prodotti sono coltivati seguendo i naturali ritmi dei cicli stagionali.

L’agricoltura biologica, infatti, nasce con lo scopo di portare, sulle tavole del consumatore, alimenti provenienti da processi completamente naturali, che assicurano un impatto minimo sull’ambiente. È per questo che frutta e verdura bio sono coltivate senza l’utilizzo di diserbanti o insetticidi, secondo un modello sostenibile che punta a preservare gli equilibri biologici e, con essi, la salute di chi ne fa uso.

Frutta e verdura bio online a prezzi competitivi

Naturalmente, il recente successo di questi canali di vendita è sostenuto dal fatto che l’acquisto di frutta e verdura online, nella maggior parte dei casi, non prevede un aggravio dei costi.

L’aderenza a formule “dal produttore al consumatore” assicurano prezzi sempre competitivi, a cui spesso si affianca anche la possibilità di accedere a un’area del sito dedicata alle offerte che permette di approfittare, quotidianamente, di frutta e verdura di stagione bio dai prezzi imbattibili.

In aggiunta, grazie a proposte di abbonamento ad hoc, spesso è possibile ricevere, direttamente a casa e a scadenza regolare, cassette cariche di frutta e verdura appena raccolte. Questo fa sì che la dispensa sia costantemente rifornita di prodotti freschi e gustosi, tramite servizi di consegna innovativi che danno la possibilità di gustare, ovunque ci si trovi, prodotti sani che rappresentano il meglio dell’agricoltura bio italiana.