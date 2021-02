Ferritina alta: sintomi, cause, diagnosi e cura

La ferritina è una proteina che immagazzina il ferro immettendolo nel corpo quando questo ne ha bisogno.

I livelli alti di ferritina portano ad un aumento anche dei livelli di ferro e questo può essere correlato a stati infiammatori acuti o cronici.

Elevati livelli di ferritina, iperferritinemia, si rilevano nel 5% degli adulti. E questo può essere un segno della presenza di malattie metaboliche che necessitano un trattamento.

Spesso si confonde il ferro con la ferritina, ma non sono la stessa cosa.

Nel corpo la ferritina si trova in alte concentrazioni nelle cellule del fegato (gli epatociti) e nelle cellule del sistema immunitario (cellule reticoloendoteliali), nel sangue è presente in scarse quantità.

Se i livelli di ferritina sono bassi, i depositi di ferro saranno esauriti rapidamente provocando un malessere generalizzato. Al contrario, se i livelli di ferritina sono alti, anche quelli del ferro lo saranno di conseguenza.





Perché è importante fare attenzione ai livelli di ferritina?

Quindi è importante sottoporsi ad un test della ferritina alta. Per il prelievo del sangue, devi recarti in laboratorio la mattina a digiuno.

Per comprendere i tuoi valori di ferritina devi conoscere quali sono quelli normali:

Da 24 a 336 nanogrammi per millilitro negli uomini;

Da 11 a 307 nanogrammi per millilitro nelle donne.

Sintomi ferritina alta

In caso di ferritina alta non ti saranno indifferenti i sintomi:

Mal di stomaco.

Palpitazioni o dolori al petto.

Debolezza inspiegabile.

Dolori articolari.

Stanchezza inspiegabile.

Quali sono le cause della ferritina alta?

Secondo studi scientifici, le cause più diffuse di livelli di ferritina alta sono l’obesità, l’infiammazione e l’assunzione quotidiana di alcol. Tuttavia, le cause sono tante e diverse tra loro:

Artrite reumatoide.

Malattia del fegato.

Ipertiroidismo.

Malattia di Still.

Diabete di tipo 2.

Leucemia.

Linfoma di Hodgkin.

Avvelenamento da ferro.

Frequenti trasfusioni di sangue.

E le conseguenze?

Non sono da sottovalutare le conseguenze che possono essere anche piuttosto severe, vediamole insieme:

Cardiopatie.

Cirrosi.

Diabete.

Fibrosi.

Carcinoma epatico.

Impotenza.

Artropatie delle articolazioni.

La ferritina come marker tumorale

Si è visto come i livelli di ferritina elevati siano presenti in alcune malattie epatiche o in alcuni tipi di tumori come il linfoma di Hodgkin.

Difatti, quando nell’organismo i livelli di ferritina sono alti vuol dire che è in corso un’infiammazione: la ferritina è un reagente in fase acuta.

Cura

In una cura adeguata viene considerata una dieta a basso contenuto di ferro e sostanze chelanti e un’insieme di prelievi periodici rimuovendo così i globuli rossi ricchi di ferro, stimolando il corpo a produrne di nuovi.