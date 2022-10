Fedez, visita di controllo dopo il tumore: l’esito

“Tutto bene! Grazie di cuore per tutti i bellissimi messaggi”.

Sullo sfondo il tunnel della risonanza magnetica, in primo piano le dita in segno di vittoria, Fedez ha aggiornato così i fan, in una Storia su Instagram, sulle sue condizioni di salute a poco pià di sei mesi dall’intervento per il tumore neuroendocrino del pancreas.

Sempre su Instagram, il rapper 32enne, giudice di X Factor 2022 – che mantiene il filo diretto via social con il suo pubblico – aveva scritto qualche ora prima: “Mi aspetta una bella risonanza magnetica (che non amo particolarmente). Mandate good vibes”.

Tempo fa, a pochi mesi dell’intervento, a proposito della sua malattia, Fedez aveva detto: “Mi ritengo molto fortunato. Il tumore non ha preso i linfonodi. Al 90% va tutto bene, devo solo recuperare, perché mi sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo d’intestino”. Quindi, niente chemioterapia per il marito di Chiara Ferragni e papà di Leone e Vittoira.

E ancora: “Non avevo micro metastasi. La fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto culo’…”.

LEGGI ANCHE: Mike Tyson sulla sedia a rotelle e col bastone: cos’ha?