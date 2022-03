Fedez e il cancro al pancreas, quali sono i campanelli d’allarme?

Negli ultimi giorni, Fedez ha rivelato di avere un cancro al pancreas, ma quali sono i campanelli d’allarme che segnalano la presenza di questo tumore? Scopriamolo insieme.

Le condizioni di salute di Fedez: il tumore al pancreas

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”.

Con queste parole, Fedez ha rivelato su Instagram di star combattendo la sua battaglia contro un insidioso cancro al pancreas.

Con l’espressione tumori neuroendocrini (detti anche NETs) si fa riferimento ad una serie di neoplasie legate alle cellule endocrine. Queste cellule sono diffuse in diversi organi del corpo umano e, di conseguenza, possono dare origine a differenti tipi di tumore. Nel caso particolare di Fedez, la neoplasia si è sviluppata in sede pancreatica, ma i NETs possono manifestarsi anche nello stomaco, nell’intestino e, di rado, nei polmoni, nei bronchi, nei surreni e nella tiroide.

Ma quali sono i sintomi che segnalano la presenza di un tumore al pancreas?

I campanelli d’allarme

Esistono diverse tipologie di cancro al pancreas. Tra queste troviamo, ad esempio, l’adenocarcinoma, un tumore che si sviluppa e si diffonde in maniera molto rapida e che risulta di difficile diagnosi nelle fasi iniziali. Esso consiste in un aumento esponenziale delle cellule pancreatiche, che a seguito di un’alterazione genetica, si accumulano e non muoiono.

Di norma, queste masse tumorali sono difficili da individuare e solo il 40% dei pazienti ottiene una diagnosi precoce.

Nonostante i sintomi risultino evidenti solo ad uno stadio avanzato della malattia, è possibile prestare attenzione ad alcuni sintomi che potrebbero segnalare la presenza di un tumore pancreatico.

I campanelli d’allarme sono:

• dolori alla schiena o allo stomaco (in particolare durante la notte)

• urine gialle o arancione scuro

• feci chiare

• frequenti disturbi dell’apparato digerente

• forte perdita di peso

• nausea e vomito

• comparsa improvvisa di ittero senza prurito e dolori

• comparsa improvvisa di diabete

