Farmacista riceve per sbaglio 5 dosi di vaccino anti Covid-19 in una sola volta

Un farmacista del Maccabi Healthcare Services (Israele) ha affermarto di sentirsi bene dopo avere ricevuto, per errore, ben quattro dosi del vaccino anti Covid-19 della Pfizer.

Il nome dell’operatore sanitario è Uday Azizi e, come si legge su Times of Israel, ha raccontato di essere stato mandato in ospedale per eseguire degli esami e dei controlli dopo che è emerso l’errore. Si è appreso che l’infermiere che ha somministrato l’iniezione non si è reso conto che ogni fiala del farmaco contiene diverse dosi – di solito cinque ma a volte anche di più – del vaccino.

Azizi, comunque, ha dichiarato di avere sperimentato solo effetti collaterali lievi e già noti, come il dolore e l’arrossamento nella zona dell’iniezione. E si è detto non turbato dell’errore: «Non ho problemi a ericevere di nuovo quattro dosi… Sono ottimista sul vaccino, sull’intera situazione e forse sul nuovo anno». Infatti, dovrà ricevere la seconda dose del vaccino (che sarebbe, però, la sesta) tra tre settimane. Comunque, il farmacista ha incoraggiato gli altri a non avere paure dell’inoculazione.

In Israele il programma nazionale di vaccinazione è cominciato domenica scorsa, 20 dicembre: gli operatori sanitari hanno ricevuto le prime dosi. Poi tocherà agli over 60.

Ieri il ministro della Salute Yuli Edelstein ha detto che quasi 30.000 israeliani hanno già ricevuto il vaccino.