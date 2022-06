Elton John in sedia a rotelle, cosa gli è successo? Fan preoccupati

Elton John ha suscitato timori per la sua salute dopo essere stato fotografato su una sedia a rotelle in un aeroporto tedesco.

Elton John fotografato in sedia rotelle

Elton John, la star della musica di 75 anni, è stato fotografato all’aeroporto di Lipsia nel fine settimana con l’aspetto fragile e con indosso una maschera mentre veniva aiutato su una sedia a rotelle.

Il leggendario musicista era stato in Germania per esibirsi in due spettacoli, a Lipsia e Francoforte, nell’ambito del suo lungo tour Farewell Yellow Brick Road.

Indossando una tuta da ginnastica Gucci, è stato circondato da assistenti mentre veniva portato al terminal.

Cos’è successo al cantante?

Elton ha subito un intervento chirurgico all’anca all’inizio di quest’anno dopo una caduta nel settembre 2021, quindi ha dovuto posticipare diversi concerti negli Stati Uniti dopo essere risultato positivo al COVID-19.

In precedenza era stato fotografato su una sedia a rotelle nel 2019 dopo una distorsione alla caviglia.

Ma i suoi vari problemi di salute non hanno impedito alla star di portare avanti il ​​suo tour d’addio, che ha date imminenti in Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Danimarca.

L’hitmaker è stato anche annunciato come headliner di un concerto tutto esaurito all’Hyde Park di Londra il 24 giugno.

Il tour Farewell Yellow Brick Road durerà fino alla fine di quest’anno, dopodiché il musicista dice di voler trascorrere più tempo con la sua famiglia.

Sabato sera Elton John è apparso al Platinum Party at the Palace di fronte a Buckingham Palace tramite una performance registrata perché il cantante è impegnato nell’ultimo concerto nel nostro paese, a San Siro.

