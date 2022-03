Ecco 5 giochi per mantenere la tua mente lucida

La mente umana è una delle macchine più efficaci e potenti del mondo. Forse è la macchina più efficiente che esiste, amante degli schemi e della stabilità. I neuroni, la memoria e le emozioni, sono tutti immagazzinati nella nostra mente, tutti creati da connessioni infinite. Ma la mente umana ha bisogno di benzina per funzionare e non si tratta solo dell’ossigeno che ne assicura il funzionamento. La mente adora le sfide e, per rimanere lucida, non c’è nulla di meglio di un gioco. Per la prevenzione di malattie e perdita di memoria, il gioco è essenziale.

Ecco 5 giochi che non puoi perderti, ideali anche per prevenire alcune malattie della mente -e non solo. Dalle app fino al divertimento con amici, queste 5 opzioni mantengono la tua mente sempre allenata.

Il sudoku e le parole crociate

Un classico che non passa mai di modo, questo gioco giapponese è una vera sfida per la mente. Uno studio pubblicato dal Giornale Internazionale di Psichiatria Geriatrica ha coinvolto partecipanti di oltre 50 anni che hanno affrontato sudoku e parole crociate. Il risultato è che chi si diverte con questi giochi ha una funzione mentale di 10 anni più giovane rispetto all’età anagrafica. Migliora anche la memoria a breve termine, la velocità e l’accuratezza.

Nonostante la ricerca non abbia dato risultati riguardo alla demenza senile, il sudoku e le parole crociate sono perfette per allenare la mente a ogni età.

La roulette

Un gioco che forse non ti aspettavi di vedere in questa lista, vero? Ma la roulette può aiutare la tua mente perchè è un gioco che vive di strategia e di memoria. Bisogna fare attenzione a ogni dettaglio, colore e numero per tentare la sorte e vincere (si spera) contro la Dea Bendata.

“Non ti servono strategie per giocare alla roulette,” dice Luigi Conti, l’editor di roulette-on-line.it, il blog di roulette online, “ma usare strategie rende il gioco molto più divertente ed eccitante. E, quando si usano nel modo giusto, le strategie e le analisi possono aiutare con la fortuna e con le possibilità di vincere”

Gli scacchi

Torna di moda la scacchiera, online ed offline. Sono un vero sport per la mente, pieno di stimoli, strategie ed elaborazioni cognitive. Sono una palestra mentale. In più, aiutano lo sviluppo e il mantenimento di diverse intelligenze, come quella pratica, analitica e creativa. Non solo, si tratta di un gioco sociale, che attiva l’emisfero cerebrale destro, utile per l’autodisciplina e il rispetto delle regole.

L’app NeuroNation

È possibile allenare la mente anche attraverso il tuo smartphone o tablet. L’app per Android e iOS NeuroNation ne è un esempio. Gli utenti possono allenarsi con diverse intensità, con sessioni settimanali di diversa durata. Grazie a un piano personalizzato, l’app ti permette di allenare la tua mente in campi come la memoria, la concentrazione e il pensiero logico. Insomma, è utile per potenziare la mente umana e per non perdere le sue potenzialità.

Lo yoga della mente

Una tecnica antica, ma riscoperta da poco il “brain yoga” ha un potenziale tutto da scoprire. Questa gentile stimolazione aiuta a mantenere una mente sana e aumenta capacità creative, di immagazzinamento di informazioni e sviluppa le funzioni cognitive. È un gioco perchè è anche adatto per i più giovani, dato che non è mai troppo presto per prendersi cura della propria mente.

Insomma, queste 5 opzioni ti aiuteranno ad avere una mente lucida e sana, da cui trae beneficio l’intero corpo. E tu, da quale inizi?