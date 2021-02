Doppietta Haaland a Siviglia, Dortmund vince 3-2

SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Borussia Dortmund sbanca il Ramòn Sanchez Pizjuan battendo il Siviglia per 3-2 (doppietta di Haaland) e mettendosi in una condizione decisamente favorevole per accedere ai quarti di finale di Champions League: i tedeschi, nella gara di ritorno, avranno due risultati su tre per passare il turno. L’inizio del match, però, è tutto dei padroni di casa ai quali bastano 7 minuti per sbloccare il punteggio: l’ex Milan Suso riceve al limite dell’area, finta il tiro con il sinistro, si sposta la palla sul destro e calcia trovando la deviazione di Hummels che spiazza il portiere avversario per l’1-0. Lo svantaggio ha il potere di svegliare i tedeschi che, al 19′ trovano il pareggio con un gran destro a giro dal limite di Dahoud. E’ la rete che permette alla marea gialla di straripare, in particolar modo Haaland che prima sfrutta il passaggio di Sancho per freddare Bounou in uscita e firmare il sorpasso, e poi al 44′ chiude perfettamente il contropiede battendo con il sinistro Bounou e calando il tris che manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo. Solo nel finale il Siviglia riesce a farsi vedere con la punizione di Rodriguez che si stampa sul palo a Hitz praticamente battuto. Gli spagnoli, però, non si arrendono e accorciano le distanze con De Jong, servito perfettamente sul secondo palo, che di destro fissa il punteggio sul 2-3 rendendo la rimonta nella gara di ritorno del 9 marzo complicata, ma non impossibile, per il Siviglia.

(ITALPRESS).