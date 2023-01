Difese immunitarie basse: cause, sintomi, rischi e cosa fare

Nel corso della vita di ognuno di noi può capitare di avere le difese immunitarie basse. In alcune circostanze le cause di questa condizione sono legate a specifiche patologie, in altre a fattori esterni tra cui le abitudini errate e lo stile di vita. Quello che succede quando si verifica un abbassamento delle difese immunitarie è che ci potremmo ammalare. In questo articolo scopriremo le cause di questo calo, i principali sintomi, i rischi e cosa fare quando questo accade.

Le cause delle difese immunitarie basse

In questa sede ci concentreremo sulle cause non patologiche che possono portare a un abbassamento delle difese immunitarie. Come dicevamo in precedenza, sono spesso legate alle abitudini e al nostro stile di vita. Tra le cause più comuni, infatti, troviamo:

stress;

carenza di vitamine come la B12 o i folati;

gravidanza;

età;

problemi legati al riposo notturno;

cambi di stagione;

fumo;

alcol;

alimentazione non equilibrata.

I sintomi delle difese immunitarie basse

Quando le difese immunitarie sono basse, si possono manifestare i seguenti sintomi: mal di gola, raffreddore, debolezza generale, stanchezza, dolori muscolari, mal di testa, caduta dei capelli, anemia, pelle secca e disidratata, dolori scheletrici, influenza e febbre, occhi secchi. Questi sintomi possono essere causati da diversi fattori e se si manifestano frequentemente è importante consultare un medico per una diagnosi precisa.

Cosa si rischia con basse difese immunitarie

Avere un sistema immunitario forte garantisce una vita sana, ma quando le nostre difese immunitarie sono basse è possibile che insorgano raffreddore, fenomeni allergici, asma o eczemi, ma anche patologie autoimmuni.

Le difese immunitarie basse possono aumentare il rischio di sviluppare malattie e infezioni. Quando il sistema immunitario è indebolito, il corpo diventa più vulnerabile agli agenti patogeni come batteri, virus e funghi. Ciò può portare a un maggior rischio di infezioni delle vie respiratorie superiori come il raffreddore e l’influenza, ma anche a infezioni più gravi come la polmonite e la sepsi.

Inoltre, le difese immunitarie basse possono anche aumentare il rischio di sviluppare malattie croniche come il diabete, le malattie cardiache e alcuni tipi di cancro. Questo perché un sistema immunitario indebolito può essere meno efficace nel combattere le cellule tumorali e nell’impedire la formazione di nuovi tumori.

In generale, le difese immunitarie basse possono rendere più difficile per il corpo combattere le malattie e le infezioni, causando una maggiore incidenza di malattie e infezioni croniche e recidivanti. Inoltre, può rendere più difficile per il corpo recuperare da una malattia o un’infezione, causando una maggiore durata dei sintomi e una maggiore probabilità di complicazioni

Come rinforzare il nostro sistema immunitario

Mantenere il sistema immunitario in salute è fondamentale per prevenire le malattie e per garantire una buona qualità della vita. Una delle principali misure per rafforzare le difese immunitarie è seguire una dieta equilibrata, ricca di frutta, frutta secca, verdura, cereali integrali e yogurt. Questi alimenti sono ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti che aiutano a rafforzare il sistema immunitario. In particolare, la vitamina C e la vitamina E sono note per le loro proprietà antiossidanti e per il loro ruolo nella funzione immunitaria.

L’attività fisica regolare è un’altra importante misura per rafforzare il sistema immunitario. L’esercizio fisico aiuta a migliorare la circolazione del sangue e a stimolare la produzione di globuli bianchi, che sono importanti per combattere le infezioni. Inoltre, l’esercizio fisico aiuta a ridurre lo stress, una delle principali cause di indebolimento del sistema immunitario.

L’astensione dall’alcol e dal fumo è un’altra importante misura per rafforzare il sistema immunitario. L’alcol e il fumo possono causare danni ai tessuti del corpo e indebolire il sistema immunitario, rendendolo meno in grado di combattere le infezioni. Inoltre, l’alcol e il fumo possono causare la disidratazione, che a sua volta può indebolire il sistema immunitario.

Il riposo adeguato è anche un fattore importante per mantenere il sistema immunitario in salute. Durante il sonno, l’organismo rielabora le proteine che vengono introdotte con l’alimentazione, che sono importanti per contrastare i potenziali agenti patogeni. Inoltre, il sonno aiuta a ridurre lo stress, che può indebolire il sistema immunitario.

In alcuni casi, può essere utile assumere un integratore per le difese immunitarie per sopperire alla mancanza di determinati nutrienti.

In generale, mettere in pratica queste semplici ma essenziali accortezze può aiutare a proteggere il nostro organismo dagli agenti esterni e prevenire le malattie.