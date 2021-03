Diarrea, quali sono le malattie associate?

La diarrea è costituita dalla presenza di feci liquide con aumento di volume e frequenza nell’emissione.

è costituita dalla presenza di feci liquide con aumento di volume e frequenza nell’emissione. Solitamente si risolve in pochi giorni (anche con rimedi naturali), in altri casi può durare per settimane o mesi evolvendo in diarrea cronica .

. La diarrea è un sintomo che si può riscontrare in una varietà di malattie.

La diarrea è un sintomo molto riconosciuto che può essere la spia di diverse malattie. Esploriamole.





Diarrea: cos’è e tipi

L’esperienza della diarrea, di feci liquide con un aumento di volume e frequenza nell’emissione, è provata almeno da tutti una volta nella vita.

Sono i liquidi dell’intestino a non essere assorbiti sufficientemente a causa di un’eccessiva peristalsi (contrazioni del tubo digerente).

Spesso è un problema che si risolve in pochi giorni, basta dell’acqua tiepida con del limone o una camomilla o dello zenzero per rimediare al disagio dato comunemente da:

cibi avariati o contaminati.

Infezioni di origine virale o batterica.

Ingestione di bibite fredde o ghiacciate.

E quando la diarrea persiste? I rimedi casalinghi e fai-da-te non sono sufficienti, è necessario indagare consultando il medico di fiducia.

La condizione può cronicizzarsi quando dura per settimane o mesi; comunemente la diarrea cronica può essere un sintomo di un’intolleranza alimentare (al glutine, al lattosio, alla caseina) o della presenza di colite (infiammazione che colpisce il colon) o del Morbo di Crohn (infiammazione cronica intestinale).

La diarrea, che sia limitata nel tempo oppure prolungata, può dare vita a delle complicanze come la disidratazione per l’eccessiva perdita di liquidi, perdita di elettroliti (come sodio, potassio, magnesio) determinando uno squilibrio idro-elettrolitico.

Quali sono le malattie associate alla diarrea?

Le malattie associate alla diarrea possono essere tante, l’elenco riportato – seppur ampio – non è esaustivo: